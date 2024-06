Serbia-Inghilterra dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Euro 2024

video suggerito

L'Inghilterra fa il suo esordio a EURO 2024 contro la Serbia. Si tratta della seconda partita del gruppo C, che vede impegnate anche Slovenia e Danimarca. La gara dei vicecampioni d'Europa in carica si gioca all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen con fischio d'inizio alle ore 21 e diretta TV e streaming su Rai e Sky.

La nazionale dei Three Lions è una delle favorite per la vittoria finale e dopo la cocente delusione dell'estate 2021 in casa vorrebbe regalarsi un trionfo che manca dalla vittoria del Mondiale del 1966. La Serbia, dal canto suo, è alla sua prima partecipazione come stato indipendente ed è una squadra da non sottovalutare perché può vantare con giocatori del calibro di Milinkovic-Savić, Tadić e Vlahović.

C'è grande apprensione per il rischio incidenti tra le tifoserie: è previsto l'arrivo di 500 hooligan serbi e si temono scontri con i tifosi inglesi da quello che è trapelato da fonti interne della polizia tedesca. Per farvi fronte le autorità locali hanno rafforzato in maniera significativa la sorveglianza, annunciando il dispiegamento di 1300 agenti in più.

Partita: Serbia-Inghilterra

Dove: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Quando: domenica 16 giugno 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Rai Uno, Sky Sport

Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go, Now

Serbia-Inghilterra, dove vederla in diretta TV

La partita tra Serbia e Inghilterra, valida come prima partita del Gruppo C, sarà visibile in televisione, in diretta TV in chiaro su Rai Uno e per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201).

Dove vedere Serbia-Inghilterra in diretta streaming

Serbia-Inghilterra si potrà seguire anche in diretta streaming gratuitamente su RaiPlay e tramite Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), per gli abbonati Sky. L'ultima alternativa è Now.

Euro 2024, le probabili formazioni di Serbia-Inghilterra

Stojković punterà sul trio offensivo formato da Tadić; Milinković-Savić, e Vlahović. Southgate con Kane unico terminale d'attacco e sulla trequarti Saka, Bellingham e Foden a supporto. Alexander-Arnold in mediana al fianco di Rice.

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinković-Savić; Milenković, Pavlović, Babić; Zivković, Lukić, Mihajlović, Kostić; S. Milinković-Savić, Tadić; Vlahović. CT: Stojković.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.