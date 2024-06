video suggerito

La festa di Harry e Meghan per il compleanno della figlia Lilibet, dalla Royal Family nessun messaggio La piccola Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan, ha compiuto tre anni il 4 giugno. I genitori le hanno organizzato una prima festa nel weekend, nella loro dimora di Montecito, un party ristretto con le persone più care. Dalla Royal Family, però, neanche un messaggio di auguri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

La piccola Lilibet Diana ha già compiuto tre anni, il 4 giugno e i genitori le hanno organizzato una festa, lontano da occhi indiscreti, già dal weekend prima. A riportarlo è il settimanale People, secondo cui Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di festeggiare la bambina insieme a parenti e amici più stretti con un rinfresco nella loro dimora di Montecito, in California.

La festa di compleanno per Lilibet Diana

La testata americana ha riportato alcuni dettagli del party esclusivo che si sarebbe svolto nella villa dei due coniugi e che, in realtà, anticiperebbe quello previsto per il giorno stesso del compleanno, ovvero il 4 giugno. Non è un comportamento inusuale da parte dei Duchi di Sussex che, da quando sono nati i loro bambini, cercano di tenerli quanto più possibile lontano dai riflettori, provando a tutelare quanto più possibile la loro privacy. D'altra parte, se non sporadicamente nel documentario Netflix che li ha visti protagonisti, Harry e Meghan hanno evitato che i loro figli comparissero anche sui social, dal momento che il loro account ufficiale, creato quando ancora non si erano distaccati dalla Royal Family, è ormai dismesso. Durante una delle ultime visite della coppia, in Nigeria, l'attrice ha raccontato anche un aneddoto relativo alla piccola, descrivendola come molto loquace, dolce, come suo fratello Archie, e poi ha raccontato che guardandola la bambina avrebbe detto: "Mamma, vedo me nei tuoi occhi" riferendosi al riflesso della sua immagine nello sguardo della madre. Una frase che, però, Meghan ha custodito in maniera diversa dichiarando: "Mi sono aggrappata a quelle parole e ho pensato Sì, tu vedi te in me. E io vedo me in te".

Foto dal documentario su Netflix "Harry e Meghan"

Il silenzio della Royal Family

Intanto, però, da parte della famiglia reale nessun accenno al compleanno della piccola. Sugli account dedicati ai reali inglesi, nessun messaggio, foto o altro che ricordasse la ricorrenza. D'altronde non si può non ricordare che tipo di rapporti ci siano tra Meghan, Harry e la sua famiglia. La piccola Lilibet ha incontrato il nonno, Re Carlo, solo una volta, durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta del 2022