“Re Carlo con il cancro è diventato più sensibile”, soffre la lontananza dei nipoti Archie e Lilibet

A cura di Gaia Martino

Re Carlo si sarebbe stufato della lontananza di Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle. Sentirebbe la loro mancanza e per questo motivo desidererebbe non perdere di vista il duca di Sussex. Una fonte al Mirror racconta che il Sovrano "non vuole più fare videochiamate", bensì incontrare più spesso i suoi nipoti dal vivo.

L'indiscrezione su Re Carlo e il rapporto con i nipoti

Ingrid Seward, scrittrice esperta della famiglia reale, ha raccontato al Mirror che il Re Carlo, dopo la diagnosi di cancro, ha deciso di avvicinarsi ancora di più ai suoi nipoti, compresi Archie e Lilibet, lontani dal palazzo. "La famiglia è sempre stata importante per il Re. Ricorda la sua infanzia un po' frammentata, perché i suoi genitori erano sempre impegnati a fare il loro dovere. È una grande tristezza per lui non vedere più Archie e Lilibet" ha spiegato la scrittrice. Nonostante tutto, per questo motivo, non intende interrompere ogni rapporto con il figlio Harry: "Non vuole un rapporto su FaceTime con i nipoti, vuole partecipare alla loro vita quando sono ancora piccoli, così che possano imparare dalla sua saggezza" ha continuato la Seward sottolineando che il cancro ha reso il Re "più sensibile" perché "sa che non ci sarà per sempre". Avrebbe così espresso la sua insoddisfazione nel vederli solo attraverso il cellulare: avrebbe incontrato i nipoti Archie e Lilibet solo poche volte.

Le sorprese per Achie e Lilibet ai loro compleanni

Re Carlo, nonostante la lontananza, non ha mai fatto sentire la sua mancanza ai nipoti. In occasione dei loro compleanni, infatti, ha inviato loro una sorpresa. Il Mirror rivela che lo scorso 4 giugno, in occasione del compleanno di Lilibet, avrebbe inviato "un regalo e un biglietto di auguri". Anche per il compleanno del primogenito dei Sussex, lo scorso maggio, ha fatto una videochiamata con il nipote per potergli fare gli auguri di compleanno di ‘persona'. Fonti vicine al Re avrebbero confermato al Mirror che oggi è "più desideroso che mai" di concentrarsi sulla famiglia e sui doveri, vuole "recuperare il tempo perduto" dopo lo stop a causa della diagnosi di cancro.