video suggerito

Il piccolo Archie compie 5 anni: la dolce sorpresa di compleanno organizzata da re Carlo Oggi è il compleanno del piccolo Archie: il figlio di Harry e Meghan compie 5 anni e continua a vivere serenamente la sua vita lontano dai riflettori. Ecco qual è la dolce sorpresa che gli ha fatto il nonno Carlo III. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, 6 maggio 2024, è una giornata speciale per Harry e Meghan Markle: il loro primo figlio, il piccolo Archie, compie 5 anni. Nato a Londra e mostrato al pubblico con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto imposto dal protocollo, il bimbo è apparso di fronte i riflettori solo in pochissime occasioni, tanto che al momento non si sa neppure quale sia il suo aspetto. L'ultima volta che i genitori avevano lasciato che venisse immortalato era stato qualche anno fa, per la precisione quando erano diventati protagonisti della fortunata serie di Netflix. Per il suo quinto compleanno non hanno fatto eccezioni e, almeno fino ad ora, hanno preferito festeggiare in privato. Il re Carlo III, però, non ha esitato a fare qualcosa di speciale per il nipote lontano.

Il regalo di re Carlo III

Il re Carlo III condivide con Archie questa data speciale e il motivo è molto semplice: proprio un anno fa oggi veniva incoronato sovrano durante la cerimonia solenne tenutasi a Westminster. Non sorprende, dunque, che si sia ricordato della ricorrenza e che voglia approfittarne per fare un regalo speciale al nipote. Stando a quanto riportato dall'esperto reale Tom Quinn, il monarca sarebbe intenzionato a fare una videochiamata col bimbo, così da restare in contatto con lui nonostante l'enorme distanza. Certo, questo significherà tendere un "ramoscello d'ulivo" ai suoi genitori Harry e Meghan ma si tratta di un sacrificio essenziale per la felicità del nipotino.

Cosa hanno organizzato Harry e Meghan per il compleanno di Archie

Come festeggerà il suo quinto compleanno il piccolo Archie? Per lui nessuna foto ufficiale come i cuginetti principini, i genitori preferiscono tenerlo lontano dai riflettori e organizzare tutto in forma privata. Stando alle indiscrezioni, diventerà protagonista di un party casalingo con gli amichetti, in occasione del quale sarà mamma Meghan a preparare la torta (forse con le sue marmellate). Non mancherà nonna Doria Ragland, alla quale sia lui che la sorellina Lilibet sono super legati. Archie, inoltre, ha già ricevuto un dolce regalo dai suoi genitori: una bicicletta che è stata consegnata direttamente nella villa di Montecito dal Mad Dogs & Englishmen Bike Shop.