video suggerito

Cosa si sono detti i reali sul balcone: il rimprovero di Charlotte a Louis e il dialogo tra Kate Middleton e Re Carlo In occasione della cerimonia del Trooping the Colour, la Principessa Kate Middleton è ricomparsa in pubblico. Con lei sul balcone di Buckingham Palace anche il principe William, i figli George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, Re Carlo III e la regina Camilla. L’esperta di lettura del labiale svela cosa si sono detti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è tenuto ieri, sabato 15 giugno, la cerimonia del Trooping the Colour. L'attenzione del popolo britannico è stata rapita dal ritorno in pubblico della Principessa Kate Middleton, che si è affacciata anche al balcone di Buckingham Palace con il principe William, i figli George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles. Sul balcone anche Re Carlo III e la Regina Camilla. Ma cosa si sono detti i reali mentre erano sul balcone. The Sun ha interpellato un'esperta di lettura del labiale.

Cosa ha detto il principe Louis a Charlotte, che lo ha rimproverato per la danza sul balcone

Ancora una volta, ci ha pensato il piccolo Louis, terzogenito di William e Kate, a catturare l'attenzione dei giornali e dei presenti con la sua tenerezza. Mentre era sul balcone, il bambino ha improvvisato una tenera danza, poi si è voltato verso i genitori estasiato dal passaggio degli aerei nel cielo con le loro scie colorate. L'esperta nella lettura del labiale Gaby Lane ha svelato il dialogo tra il bambino e i genitori:

Louis si è voltato verso il padre William e ha gridato: "Papà, papà, papà, guarda tutti quei colori". William gli ha risposto: "Sì!". E Kate Middleton gli ha sorriso.

Gaby Lane ha anche svelato cosa si sarebbero detti i piccoli Charlotte e Louis sul balcone. La sorella maggiore avrebbe rimproverato dolcemente il fratellino: "Metti giù le mani" mentre in sottofondo suonava l'inno nazionale. Secondo un'altra esperta, Nicola Hickling, contattata dal Mirror, la principessa Charlotte non avrebbe accolto bene l'idea di Louis di danzare e gli avrebbe detto: "Devi smetterla. Guarda la parata". Louis avrebbe risposto con un secco: "No" e Charlotte di rimando: "Fai quello che ti è stato detto", ma il principino sarebbe rimasto fermo sulla sua posizione: "No".

Il dialogo tra la Principessa Kate Middleton, Re Carlo III e la Regina Camilla

La telecamera ha inquadrato anche uno scambio di battute tra Re Carlo III e la Regina Camilla. Mentre salutavano la folla, secondo Gaby Lane, Camilla avrebbe esclamato: "Quante persone!". Kate Middleton, poi, si sarebbe rivolta a Re Carlo rimarcando la stessa cosa: "Ci sono davvero tante persone". Il re avrebbe annuito: "Sì"