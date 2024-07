video suggerito

Il principe George indossa il braccialetto dell'amicizia: è lo stesso di Charlotte e nonno Carlo III Il principe George ha trasgredito le regole reali indossando un braccialetto dell'amicizia nel ritratto ufficiale di compleanno. Prima di lui lo avevano fatto anche la sorella Charlotte e il nonno Carlo III, a prova del fatto che condividono un rapporto davvero speciale.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ha mai indossato un braccialetto dell'amicizia per portare sempre con sé il simbolo di un rapporto speciale? A quanto pare anche i reali lo fanno, trasgredendo ogni rigida regola imposta dall'etichetta di corte in fatto di dress code. La Royal Family inglese da sempre è conosciuta per il protocollo che applica in ogni aspetto della quotidianità: esistono dei precisi dettami da seguire quando si partecipa a un evento di gala, quando si stringono le mani ai presenti e addirittura quando ci si siede in pubblico, dunque vedere al polso di un erede al trono un braccialetto di cotone non può che fare un certo scalpore. A indossarlo di recente è stato il principino George e la cosa particolare è che lo ha fatto nel suo ultimo ritratto ufficiale.

Il braccialetto dell'amicizia del principe George

Il principe George ha il futuro già scritto: un giorno diventerà re d'Inghilterra e già si sta preparando per ricoprire il ruolo in modo impeccabile. Sebbene essere il secondo nella linea di successione al trono britannico implichi una serie di importanti responsabilità, il primogenito di William e Kate rimane un bambino e non può fare a meno di godersi in modo spensierato questo dolce momento della sua vita. Come tutti i suoi coetanei, sta imparando a capire cosa significa instaurare dei rapporti speciali con amici e familiari e lo ha dimostrato nel ritratto del suo ultimo compleanno, nel quale ha posato elegantissimo in completo scuro e camicia ma con un braccialetto dell'amicizia in cotone intrecciato al polso sinistro. Nonostante si tratti di un accessorio vietato dal protocollo, al principino non è stato chiesto di nasconderlo, a prova del fatto che gli viene lasciata ancora una certa libertà in fatto di dress code.

Charlotte col braccialetto di cotone

I reali che hanno trasgredito le regole di dress code

Il dettaglio che non è passato inosservato agli esperti reali? Il principe George non è l'unico ad aver indossato il braccialetto dell'amicizia, a farlo prima di lui erano stati la sorella e il nonno. Charlotte lo aveva lasciato in bella vista al Torneo di Wimbledon (al quale aveva preso parte con mamma Kate Middleton e con la zia Pippa), mentre Carlo III lo aveva "mascherato" con la camicia e la giacca a maniche lunghe, rivelandolo solo quando ha portato le mani al viso. Insomma, i tre reali britannici condividono davvero un rapporto speciale e pur di sentirsi legati anche quando sono lontani sono disposti anche a trasgredire alle regole di corte.

Re Carlo col braccialetto dell'amicizia