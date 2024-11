video suggerito

Il principe William in Sud Africa col braccialetto dell'amicizia: è un dolce regalo di Charlotte

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William ha ripreso a viaggiare dopo il momento difficile vissuto dalla moglie Kate Middleton, che negli ultimi mesi ha combattuto una dura battaglia contro il cancro. Se quest'ultima al momento preferisce continuare a rimanere lontana dai riflettori anche se ha concluso il ciclo di chemio, l'erede al trono sembra avere l'agenda piena zeppa di impegni reali. Nelle ultime ore è volato in Sud Africa e nei prossimi 4 giorni sarà protagonista di un micro tour ufficiale che lo vedrà girare il paese in lungo e in largo. Nonostante sia partito in solitaria, ha trovato un modo dolcissimo per portare la famiglia con lui: ecco il dettaglio che non è passato inosservato nel primo look scelto per il viaggio.

Il principe William infrange il dress code reale

Tra i primi impegni del principe William in Sud Africa c'è stato quello allo United for Wildlife Global Showcase 2024 che si è tenuto ieri a Cape Town, dove è salito sul palco per fare un intervento sul tema eco-sostenibilità ambientale. Per l'occasione non ha rinunciato all'eleganza che da sempre lo contraddistingue, anzi, ha sfoggiato un completo blu navy su misura e lo ha abbinato a una cravatta in tinta con dei decori bianchi all-over. Nonostante l'erede al trono sia sempre stato attentissimo al dress code reale, questa volta si è concesso un piccolo strappo alla regola e ha lasciato uscire dalla manica della giacca un braccialetto casual realizzato con perline azzurre e micro cubi arricchiti da un messaggio personalizzato.

Cosa c'è scritto sul bracciale del principe William

Cosa c'è scritto sul braccialetto di William? "Papà", ovvero il nome con cui il principe viene chiamato dai suoi figli (che, sebbene siano britannici, non usato l'appellativo "dad"). È chiaro, dunque, che il gioiellino personalizzato sia un riferimento alla famiglia ma la cosa che in pochi immaginano è che a realizzarlo è stata la piccola Charlotte, da sempre fan di Taylor Swift e dei suoi "braccialetti dell'amicizia" fatti a mano e decorati con nomi e parole (ne aveva regalato uno simile anche al fratellino George). William ha così dato l'ennesima prova di essere un papà dolce e amorevole: pur di portare simbolicamente con sé la sua famiglia è stato disposto a infrangere le regole dell'etichetta reale. Continuerà a indossare il bracciale per tutto il viaggio in Sud Africa?

