Perché il principe William in Sud Africa ha pranzato con Heidi Klum e Winnie Harlow Il principe William questa sera apparirà in pubblico con Kate Middleton per il primo evento del Remembrance Festival ma fino a qualche ora fa era in Sud Africa. Come ha chiuso il suo tour reale? Con un pranzo in riva al mare in compagnia delle modelle Heidi Klum e Winnie Harlow.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese continua a essere al centro dell'attenzione dei media: questa sera Kate Middleton tornerà ad apparire in pubblico. Dopo l'impegno di lavoro post-chemio di qualche settimana fa, aveva preferito ancora una volta allontanarsi dai riflettori ma ora "l'isolamento" è terminato: in occasione del Remembrance Day, ricorrenza commemorativa in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale, parteciperà a tutti gli eventi istituzionali in programma. Il principe William, intanto, è appena tornato dal mini tour reale in Sud Africa, che si è concluso con un pranzo in compagnia di due famose modelle, Heidi Klum e Winnie Harlow. Come mai i tre si sono dati un appuntamento ufficiale?

Il principe William con la giacca sportivo per il pranzo sul mare

Il principe William nei giorni scorsi è diventato protagonista di un breve tour reale in Sud Africa e, al di là degli eventi istituzionali a cui ha partecipato, ha attirato l'attenzioni dei fan più curiosi con un originale braccialetto dell'amicizia (che si è poi rivelato un dolce regalo della piccola Charlotte). Ora ha portato a termine il viaggio ma lo ha fatto con un appuntamento insolito: un pranzo in riva al mare di Cape Town in compagnia di Heidi Klum, Winnie Harlow e alcuni pescatori locali. Giacca sportiva per il principe, cappello con visiera e occhiali da sole fumé per Heidi e camicia a righe colorate per Winnie: i tre sono stati fotografati sorridenti e glamour fianco a fianco, apparendo super affiatati nonostante facciano parte di mondi completamente distanti tra loro.

Il principe William con Heidi Klum

Perché il principe William ha incontrato le top model

Quello che tutti si chiedono è: per quale motivo il principe William in Sud Africa è andato a pranzo con Heidi Klum e Winnie Harlow? Dopo essere arrivato a Kalk Bay a bordo di una scialuppa di salvataggio guidata da alcuni bagnini del National Sea Rescue Institute, l'erede al trono ha incontrato le modelle per parlare di sostenibilità, visto il loro forte impegno nel sostegno del settore green. I tre hanno passeggiato tra i banchi del pesce, chiacchierato con i pescatori e infine si sono goduti un pasto in riva al mare a base di spiedini e piatti tipici. Insomma, William si è concesso un momento di serenità dopo quello che è stato l'anno più difficile della sua vita: ora è pronto per tornare alla sua "normale" quotidianità londinese.

