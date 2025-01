video suggerito

La settimana bianca di William e Kate: dove hanno organizzato la vacanza invernale con figli e cognati Il principe William e Kate Middleton si sono concessi una vacanza top secret in compagnia di figli e cognati: ecco la location scelta per la settimana bianca “in incognito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è appena uscita da uno dei periodi più difficili della sua vita e non potrebbe essere più felice. Nell'ultimo anno ha combattuto contro il cancro, rimanendo per mesi lontana dai riflettori per dedicarsi alle cure. Ora però il peggio è passato e ha approfittato del primo evento pubblico del 2025 per dare il felice annuncio: la malattia è in remissione. Sebbene nei prossimi mesi sarà impegnatissima con gli eventi istituzionali previsti dall'agenda reale, per il momento preferisce godersi il relax in compagnia della famiglia: ecco dove ha organizzato una vacanza top secret con il principe William e i figli George, Charlotte e Louis.

La settimana bianca dei principi del Galles

Qualche giorno fa James Middleton, il fratello di Kate, si era servito dei social per documentare una vacanza sulla neve con la moglie Alizée e il figlio Inigo ma solo oggi emerge un dettaglio inedito: con loro c'era anche la famiglia dei principi del Galles. Complice il fatto che l'ultimo anno è stato duro non solo per Kate ma anche per William e per i piccoli di casa, i quattro hanno pensato bene di concedersi una "fuga dalla realtà" a debita distanza dai riflettori. Stando alle indiscrezioni dei tabloid britannici, sarebbero sulle Alpi francesi e starebbero trascorrendo le loro giornate tra neve, ciaspolate, sciate e relax nei caldi rifugi.

James Middleton con la famiglia sulle Alpi francesi

La località scelta da Kate e William per la vacanza invernale

A dare una prova materiale di questo family trip organizzato in totale segretezza è stata una foto paparazzata, nella quale la coppia reale e i principini sono stati avvistati a Courchevel mentre gustavano una cioccolata calda nella baita La Cave des Creux. Naturalmente ad accompagnarli non c'è solo la famiglia di James Middleton ma anche le guardie di sicurezza che li seguono praticamente ovunque. Per Kate e William non sarebbe la prima volta sulle Alpi francesi, anzi, frequenterebbero con regolarità questa location ma rimanendo sempre in incognita per evitare ogni tipo di attenzione mediatica. Insomma, la settimana bianca per i principi del Galles rappresenta la soluzione perfetta per distaccarsi dalle solite dinamiche reali fatte di impegni pubblici e rigide regole dell'etichetta.