Kate Middleton e il principe William rompono il protocollo: cosa hanno fatto in pubblico in Galles Kate Middleton e il principe William sono tornati a viaggiare dopo la malattia della principessa. Durante la giornata trascorsa in Galles sono stati immortalati mentre infrangevano il protocollo reale: ecco cosa hanno fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton e il principe William sono tornati alla loro "normale" routine quotidiana fatta di impegni istituzionali e viaggi in giro per il mondo. Per loro l'ultimo anno non è stato semplice: la principessa ha combattuto contro il cancro ed è rimasta a lungo lontana dai riflettori, così da potersi dedicare alle cure senza subire la pressione dei media. Ora che la malattia è finalmente in remissione, è lieta di aver ripreso regolarmente a lavorare. Qualche giorno fa ha affrontato il suo primo viaggio in Galles dopo le chemio e lo ha fatto in compagnia del marito. In quanti hanno notato che i due hanno rotto il protocollo durante l'apparizione pubblica?

Kate e William si tengono per mano in pubblico

Durante il recente viaggio in Galles Kate Middleton è apparsa letteralmente raggiante nel suo cappottino rosso col fiore all'occhiello: ha dimostrato a tutti che il peggio è passato e che è tornata a sorridere. Sarà perché la felicità la pervade o perché semplicemente ha visitato una terra a cui i Royals sono da sempre legati, ma sia lei che William si sono mostrati super disinvolti di fronte i riflettori. Non sorprende, dunque, che in un momento di distrazione abbiano infranto una delle regole più rigide del protocollo: quella secondo cui gli eredi al trono britannico non possono tenersi per mano in pubblico.

Kate e William si tengono per mano

La nuova strategia comunicativa dei principi del Galles

Arrivati in Galles in treno proprio come faceva la regina Elisabetta II, i principi Kate e William sono usciti dal loro vagone mano nella mano, lasciando senza parole i sudditi che conoscono alla lettera le imposizioni dell'etichetta. Per loro si tratta di un gesto insolito, visto che di solito in pubblico non si sono mai lasciati andare a tenerezze. In passato erano stati Harry e Meghan a infrangere spesso le regole tra abbracci e baci, ma ora i principi del Galles hanno preso il loro posto. La cosa, però, non è stata vista come scandalosa e il motivo è molto semplice: i due, oltre ad aver appena superato un anno difficile, hanno anche cambiato il loro modo di comunicare, facendo emergere un'immagine più personale e intima. L'obiettivo? Rendere la corona "familiare".