Cosa ne pensa Kate Middleton del nuovo look con la barba del principe William Sono mesi che il principe William sfoggia un nuovo look con la barba incolta, ma cosa ne pensa la moglie Kate Middleton? Ecco il suo commento sulla questione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata ufficialmente a lavorare dopo il lungo periodo trascorso a debita distanza dai riflettori e i fan non potrebbero essere più felici. L'ultimo anno della principessa non è stato semplice: si è ritrovata a dover combattere contro il cancro, cosa che l'ha costretta ad annullare ogni evento pubblico e a sottoporsi a delle intense sessioni di chemioterapia. Ora è finalmente fuori pericolo e, a giudicare dall'eleganza sfoggiata durante i due appuntamenti istituzionali del Remembrance Festival, non ha perso la classe che da sempre la contraddistingue. Di recente ha inoltre ritrovato anche l'ironia: ecco qual è stato il suo commento sul nuovo look con la barba lunga del principe William.

Perché William non aveva mai sfoggiato la barba prima d'ora

Fin dalla scorsa estate il principe William ha sorpreso tutti con la barba lunga, un simbolo di modernità e di rottura rispetto alle tradizioni reali, visto che fino a qualche tempo fa il protocollo vietava agli eredi al trono di sfoggiare dei look simili in pubblico. Sebbene in molti abbiano pensato che si trattasse di un affronto a Harry (a cui la regina Elisabetta II aveva sempre permesso di portare la barba), in verità è una scelta di stile legata al tentativo di modernizzare la monarchia inglese. Cosa ne pensa Kate Middleton di questo cambiamento? Fino ad ora era rimasta lontana dai riflettori e non aveva potuto dire la sua ma, stando alle indiscrezioni dei tabloid, di recente si sarebbe espressa sulla questione.

Le parole di Kate Middleton sulla barba del marito

Innanzitutto pare che la barba di William abbia messo in "crisi" Charlotte, scoppiata a piangere nel momento in cui ha visto per la prima volta il papà in questa nuova versione. Kate Middleton, invece, durante il Remembrance Sunday, per la precisione mentre ere affacciata con gli altri Royals al balcone del Cenotafio, parlando col marito avrebbe definito la barba "piuttosto rousing", ovvero "eccitante, entusiasmante, caloroso". Secondo altri esperti di lettura del labiale, invece, avrebbe pronunciato "non è mai del tutto rounded", cioè "non è mai del tutto arrotondata, uniforme". Insomma, il parere della principessa non è chiaro ma la cosa certa è che non ha mai criticato il nuovo look del marito.