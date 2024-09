video suggerito

Perché il principe William ha cambiato look e ora porta la barba lunga Il principe William è tornato in pubblico sfoggiando un nuovo look agli impegni ufficiali: non portava la barba lunga dal lontano 2008.

A cura di Giusy Dente

Chi pensava che la barba sfoggiata questa estate dal principe William fosse un colpo di testa passeggero si è dovuto ricredere, perché il figlio di Carlo sembra stia rimanendo piuttosto fedele al suo cambio di look. E c'è un motivo.

Il principe William ora porta la barba lunga

Il principe ha debuttato con la barba lunga questa estate, in un video in cui si complimentava con gli atleti britannici reduci dalle gare delle alle Olimpiadi di Parigi. Poco dopo è stato avvistato insieme a Kate Middleton mentre guidava verso la Chiesa di Balmoral: era il 25 agosto e lì i i peli del viso erano già spariti. La barba, però, ha nuovamente fatto la sua comparsa in queste settimane. La sta sfoggiando in tutte le occasioni pubbliche e le visite ufficiali della sua fitta agenda di impegni, quei doveri reali da rispettare da cui si è preso una lunga pausa estiva. Aveva la barba (lunga, ma curata) pochi giorni fa, il 24 settembre, quando è comparso in un video che annunciava i finalisti dell'Earthshot Prize 2024. Ma aveva lo stesso look anche il 19 settembre, in occasione di un evento organizzato da Homewards Aberdeen in Scozia e per la Sovereign's Parade al Royal Air Force College di Cranwell del 12 settembre.

Il significato della barba

La barba sul viso di William non è proprio una novità, ma di certo è una rarità. La prima e forse unica volta in cui è stato visto con questo look in pubblico è stato nel giorno di Natale del 2008, durante una passeggiata con la royal family a Sandringham. William poi nel 2009 ha iniziato l'addestramento come pilota di ricerca e soccorso per la RAF (Royal Air Force), prestando servizio in un'epoca in cui la barba non era consentita. La RAF ha ammorbidito questa rigida posizione solo nel 2019, quando l'esercito britannico ha eliminato completamente il divieto di portare la barba. Non solo. Sebbene non ci siano divieti reali ufficiali sulla barba, nell'etichetta, pare che Elisabetta II preferisse che i membri della famiglia reale avessero il viso rasato, soprattutto quando indossavano l'uniforme militare. Il principe Harry nel tanto discusso libro autobiografico Spare uscito nel 2023 ha raccontato che proprio la barba è stato un forte elemento di tensione, tra i due fratelli.

In particolare, William soffrì molto quando la regina Elisabetta diede a Harry il permesso di portare la barba, nel giorno del matrimonio con Meghan Markle nel 2018. Harry dovette fare una richiesta speciale per ottenere questa concessione, visto che avrebbe indossato l'uniforme militare, diventando così il primo reale a sposarsi con la barba in 125 anni. Prima di lui Giorgio V per le nozze con Mary di Teck, nel 1893. Quando Harry chiese al fratello perché la decisione della nonna lo infastidisse, pare che lui abbia risposto: "Perché a me non è mai stato concesso". Nel libro, il duca di Sussex aggiunge: "Odiava l'idea che io potessi godere di un privilegio che a lui era stato negato".

Oggi che i rapporti col fratello sono quasi del tutto inesistenti, il gesto di William di far crescere la barba potrebbe essere interpretato come qualcosa di più, della semplice ribellione o della sfida verso Harry. Sicuramente non gli pesa essere accostato a lui dal punto di vista estetico: Harry è da molto tempo che porta la barba, è un suo tratto distintivo, che in passato ha anzi accentuato la diversità tra i due. Per William oggi è più che altro una sfida alle convenzioni del passato, un modo per guardare al futuro con occhi nuovi, dando un corso diverso alla storia della royal family, svecchiandola anche un po' e liberandola di certi vincoli e certi stereotipi, da cui il futuro re vuole forse prendere le distanze.