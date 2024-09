Kate Middleton annuncia la fine della chemio: la dedica ai figli nascosta nel look della rinascita

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata sui social, lo ha fatto per annunciare con estrema gioia la fine della cure contro il cancro a cui si è sottoposta negli ultimi mesi. "Ora che l'estate volge al termine, posso dirvi quanto sia sollevata per aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute", sono state queste le parole con cui la principessa ha descritto uno dei periodi più duri della sua vita. Ora finalmente può dare il via alla rinascita, anche se con il pensiero rivolto a tutti coloro che combattono ancora contro la malattia: "Dall'oscurità può arrivare la luce, lascia che quella luce splenda intensamente".

Chi ha firmato l'abito hippie chic di Kate Middleton

Negli ultimi mesi Kate Middleton era tornata in pubblico solo in due occasioni, al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon, e in entrambi i casi era apparsa super chic tra abiti bianchi e neri con tanto di cappello in stile british e look viola con fiocco "simbolico". Ora per dare il via alla sua rinascita ha lasciato trionfare la comodità ma rimanendo fedele all'innata classe che da sempre la contraddistingue. Niente accessori principeschi, tacchi alti o sofisticati outfit griffati: nel video realizzato da Will Warr a Norfolk la principessa ha puntato sullo stile hippie chic con un vestito firmato Veronica Beard. Si tratta di un modello chemisier a fondo bianco ma decorato all-over con delle stampe etniche e floreali sui toni del blu: ha la gonna a balze lunga fino alla caviglia, le maniche a tre quarti e lo scollo a V.

Abito Veronica Beard

Kate Middleton con la collana personalizzata

Nel video Kate Middleton ha sfoggiato anche un secondo look dall'animo casual: si è lasciata immortalare mentre abbraccia William con dolcezza con indosso una chemisier in denim, un modello corto e a maniche corte con una cintura in tinta che segna il punto vita.

Kate Middleton con la famiglia al completo

In entrambi i casi ha completato il tutto con un paio di sneakers bianche, con degli orecchini d'oro giallo arricchiti da pietre ametiste di Kiki McDonough e con una collanina di Daniella Draper personalizzata con le iniziali dei nomi di George, Charlotte e Louise. Da sempre capace di "parlare" con i suoi look, anche in questa occasione la principessa è riuscita a incantare i sudditi con estrema eleganza: lasciatasi il periodo buio alle spalle, ora per lei è arrivato il momento di rinascere ma senza mai dimenticare la famiglia che le è stata sempre accanto.