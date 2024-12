video suggerito

I significati simbolici dei look di Kate Middleton nel 2024 dall'annuncio del tumore al discorso di Natale Il 2024 di Kate Middleton è cominciato con l'annuncio del cancro e si è chiuso col messaggio natalizio di speranza: i suoi look hanno detto molto di lei in questi mesi.

A cura di Giusy Dente

Il 2024 è stato un anno difficile per Kate Middleton: è cominciato con un'operazione, è proseguito con la diagnosi di cancro annunciata al mondo intero con un toccante video, ma si è chiuso fortunatamente con il suo ritorno in pubblico, in salute. La principessa si è presa una lunga pausa dagli impegni reali, per sottoporsi alle terapie. È tornata solo una volta terminate le cure e ha trovato ad accoglierla l'affetto di chi in questi mesi ha pazientemente atteso il suo ritorno. È una donna molto amata, la preferita della royal family. Nelle poche uscite pubbliche e nelle poche foto del 2024 i suoi look hanno raccontato molto di lei.

Kate Middleton veste casual nella foto della polemica

Dopo i festeggiamenti intimi per il compleanno (9 gennaio), trascorso con i proprio cari, Kate Middleton il 16 gennaio è stata ricoverata per un'operazione all'addome. Per molto tempo le notizie sul suo stato di salute sono state poche e fumose e questo ha generato una certa preoccupazione. Solo a marzo è stato rotto il silenzio mediatico ed è stata pubblicata una foto della principessa, assieme al marito e ai figli: look casual per lei, nel primo scatto post intervento. La foto, però, si è purtroppo rivelata un passo falso, che ha generato critiche e polemiche. È stato evidenziato l'uso del fotoritocco, da lei stessa ammesso in seguito: questo gesto ha messo in crisi la royal family e la sua credibilità.

Il maglione a righe nel video dell'annuncio

Subito dopo l'episodio della foto ritoccata, Kate Middleton ha girato un video molto toccante, in cui ha annunciato di avere un tumore. Maglione a righe per lei, che ha chiarito il suo stato di salute e ha annunciato la necessità di prendersi una pausa. Difatti, per molti mesi la principessa è stata assente dalla scena pubblica, lasciando al marito e al resto della famiglia reale le incombenze istituzionali.

Il ritorno di Kate Middleton sui social col blazer gessato

A giugno Kate Middleton è tornata sui social ufficiali della royal family, annunciando la fine delle terapie. La principessa ha dato la bella notizia posando in uno scatto realizzato all'aperto, in piedi davanti a un grosso albero: look causal per lei composto da un paio di jeans skinny, una semplice t-shirt bianca, un paio di sneakers e un blazer gessato doppiopetto (di una Maison italiana). Il messaggio lasciava intendere un suo imminente ritorno in pubblico, che infatti si è di lì a poco concretizzato per uno degli eventi più importanti per la royal family, che Kate Middleton ha molto a cuore: il Trooping the Colour.

Kate Middleton in Blazé Milano

La principessa in bianco al Trooping the Colour

Il Trooping the Colour 2024 ha segnato il ritorno ufficiale di Kate Middleton sulla scena pubblica. Per l'occasione si è vestita in total white, un look bon ton decisamente nel suo stile, "spezzato" da pochi dettagli colorati. Il bianco in quell'occasione così speciale è stato significativo: è il colore della trasparenza, della luce, della purezza, della speranza.

Kate Middleton in Jenny Packham

La principessa veste di viola a Wimbledon

Subito dopo il Trooping the Colour 2024 è stata la volta di un altro evento a cui la principessa non è mai mancata: la finale del torneo maschile di Wimbledon. La tradizione vuole che sia la principessa del Galles a consegnare il premio al vincitore. E così è stato. Per l'occasione si è vestita di viola, un abitino bon ton a mezze maniche, con fiocco a strisce verdi e viola appuntato al vestito: sono i colori ufficiali del Club che organizza ogni anno il torneo di Wimbledon. Ma non solo: scegliere il viola significa anche scegliere il colore regale per eccellenza. Sfoggiarlo in quel momento così delicato è stato un modo per dimostrare di essere pronta a tornare definitivamente ai doveri reali, per affermare la sua autorità.

Kate Middleton in Safiyaa

Il look della rinascita

A settembre la principessa ha annunciato la fine della chemioterapia: lo ha fatto pubblicando un emozionante video girato nella natura, denso di simbologia e riferimenti (dall'albero simbolo di vita alla farfalla simbolo di speranza e trasformazione). Rivolgendosi ai pazienti oncologici e alle loro famiglie ha detto: "Rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall'oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli". Look hippie chic per lei, con un abito chemisier dalla stampa etnica e floreale.

Kate Middleton in Veronica Beard

Il significato degli orecchini per il ritorno a lavoro

Quando è tornata ai doveri reali, riprendendo gli impegni di lavoro dopo la lunga pausa, Kate Middleton ha puntato su un classico intramontabile: il tailleur. Ha aggiunto un tocco speciale all'outfit, un paio di orecchini simbolici: il modello Temple of Heaven, come si legge sul sito ufficiale, sono ispirati all'imperatore della Cina, chiamato "figlio del cielo". Pur godendo di un potere infinito, sapeva di dover sottostare alle leggi Celesti, a un potere più supremo del suo: gli orecchini racchiudono proprio il significato della presenza di una forza superiore a cui devono sottostare anche le persone più ricche e potenti.

Kate Middleton in Roland Mouret, orecchini Cassandra Goad

L'omaggio a Elisabetta II nel Remembrance Day

Nel giorno del Remembrance Day, la principessa ha indossato la spilla tradizionale della festa a forma di papavero rosso, aggiungendo i gioielli appartenuti a Elisabetta II. Si trattava di gioielli molto speciali, scelti anche in occasione del funerale del Principe Filippo nel 2021.

Kate Middleton in Catherine Walker

Kate Middleton a Natale tra rosso e tartan

La principessa ha scelto il rosso per il tradizionale concerto di Natale: un cappotto con maxi fiocco di velluto, elegantissimo. Nel look era però nascosto un omaggio a lady Diana: il bracciale "Salamander Torque Forget-Me-Not & Gold Bangle" del marchio britannico Halcyon Days. Proprio il non ti scordar di me che dà il nome al modello era il fiore preferito della defunta e amatissima principessa. Nel suo discorso, Kate Middleton ha lanciato un messaggio importante, qualcosa che lei ha assimilato profondamente in questo 2024: "È ora di rallentare e riflettere sulle cose importanti".

Kate Middleton in McQueen

Outfit tartan con coat-dress, invece, per la messa di Natale, dove si è vestita in coordinato con la piccola Charlotte. In giacca e cravatta, invece, il principe William coi due figli maschi, Louis e George.

Kate Middleton in Alexander McQueen