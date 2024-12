video suggerito

Kate Middleton, fiocco sul cappotto al concerto di Natale: il look nasconde un omaggio a lady Diana Look rosso fuoco per Kate Middleton, tornata in pubblico per "Together At Christmas", un evento che le sta particolarmente a cuore.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton

Kate Middleton ha mantenuto la promessa e, come annunciato nei giorni scorsi, ha preso parte al concerto annuale di canti natalizi che si svolge presso l'Abbazia di Westminster. La cerimonia sarà poi trasmessa in tv da ITV la vigilia di Natale. È una ricorrenza a cui tiene particolarmente e anche stavolta ha presenziato assieme alla famiglia. Per la principessa è un'uscita pubblica molto significativa, che segue il lungo periodo di assenza: si è presa una pausa per dedicarsi esclusivamente alle cure per il cancro. Ora ha terminato le chemioterapie e sta lentamente riprendendo in mano l'agenda degli impegni.

Il look della principessa

Per il quarto anno consecutivo, la principessa ha presenziato a Together At Christmas nella storica Abbazia di Westminster. È arrivata alle 16:00 per supervisionare gli ultimi preparativi, affinché fosse tutto perfetto e poi verrà raggiunta dal resto della famiglia: il principe William e i tre figli Charlotte, Louis e George. In un messaggio inviato prima della cerimonia, la principessa ha affermato che il Natale è "un'opportunità per rallentare e riflettere sulle cose più profonde che ci uniscono tutti".

Kate Middleton in McQueen

Look decisamente a tema, per Kate Middleton, che ha puntato sul colore tradizionale delle feste: il rosso. Ha sfoggiato un elegante cappotto impreziosito da un maxi fiocco di McQueen, uno dei suoi brand del cuore. Lo ha abbinato a gonna a quadri rossi di Emilia Wickstead e stivali Ralph Lauren, aggiungendo orecchini di perle Mulberry.

Bracciale Halcyon Days

Il significato del bracciale

Il braccialetto potrebbe essere un omaggio a lady Diana. È infatti il modello "Salamander Torque Forget-Me-Not & Gold Bangle" del marchio britannico Halcyon Days: proprio il non ti scordar di me era il fiore preferito della defunta e amatissima principessa.