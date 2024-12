Kate Middleton, il Natale 2024 è in verde e tartan: per la messa veste coordinata a Charlotte

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2024 è appena passato ma si continua a parlare della tradizionale apparizione pubblica della Royal Family britannica in occasione della messa del 25 dicembre alla St Mary Magdalene Church di Sandringham. Come succede ogni anno, i Windsor si sono ritrovati nella tenuta locale fin dalla vigilia e, sebbene ci sia stata qualche defezione tra gli invitati, tutti i presenti hanno sfilato fuori l'ingresso della chiesa, così da salutare i sudditi presenti. L'ospite più attesa era Kate Middleton, tornata ufficialmente agli eventi istituzionali dopo la malattia. Se per il concerto di Natale aveva scelto un tradizionale look total red, per la messa ha preferito il verde bosco con qualche dettaglio tartan (vestendosi in coordinato con la principessina Charlotte).

Chi ha firmato il cappotto verde di Kate Middleton a Natale

Per la tradizionale messa di Natale alla St Mary Magdalene Church di Sandringham Kate Middleton non ha rinunciato al look "a tema", apparendo elegantissima e glamour nonostante il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi. Per l'occasione ha mixato il verde bosco alla stampa tartan ma declinata sui toni del blu e del green. Ha indossato un maxi cappotto green di Alexander McQueen, un modello riciclato che aveva già sfoggiato in passato: ha la silhouette avvitata, l'abbottonatura doppiopetto ed è lungo fino alle caviglie. Ha poi completato il tutto con degli stivali neri di Gianvito Rossi, una borsetta di pelle di Grace Han e un cappellino rigido e col fiocco laterale in pieno stile british di Gina Foster. Non è mancato un tocco prezioso con degli scintillanti orecchini decorati coi topazi di Robinson Pelham

Kate Middleton in Alexander McQueen

La principessa Charlotte adorabile in tartan

A fare la differenza nel look natalizio di Kate Middleton è stata la sciarpa di lana a stampa check sempre sui toni del verde bosco e del blu, accessorio che le ha permesso di vestirsi in coordinato con la piccola Charlotte. La principessina, infatti, è apparsa adorabile con un cappottino tartan in tinta, per la precisione un modello scampanato con abbottonatura laterale e colletto a contrasto in velluto nero. Lo ha usato come un "coat dress", abbinandolo a un paio di calze blu navy e a delle ballerine bon-ton ma in vernice dark. Il tocco super trendy e dal mood romantico? Il fiocco di velluto verde tra i capelli. Gli "uomini" di casa, ovvero William, George e Louis, hanno preferito dei completi classici con tanto di cravatta in blu scuro, abbinati a dei maxi cappotti in tinta. Genitori e figli in versione natalizia non sono forse adorabili?

La Royal Family alla festa di Natale