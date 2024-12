video suggerito

Il Natale 2024 del principe William e Kate Middleton: banchetti con 45 reali e apparizioni pubbliche Come festeggeranno il Natale William e Kate? Sebbene il 2024 per loro sia stato difficile, non vedono l'ora di riunirsi con la famiglia a Sandringham, dove sono attesi ben 45 Royals.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è molto legata al Natale e anche in questo 2024 si riunirà per trascorrere le giornate di festa tra banchetti gustosi, tradizioni originali e apparizioni pubbliche. Per i principi del Galles quest’anno le celebrazioni saranno decisamente speciali: Kate Middleton è riuscita a sconfiggere il cancro dopo un lungo periodo di cure e ora, tornata anche ufficialmente in pubblico, non le resta che godersi la ritrovata “normalità”. Come trascorrerà il Natale con William, George, Charlotte e Louis?

Chi ci sarà a Sandringham a Natale

Il primo Natale dopo la malattia di Kate Middleton sarà tutt’altro che tranquillo, visto che, almeno secondo le indiscrezioni, re Carlo III pare che abbia intenzione di fare le cose in grande. La Royal Family si riunirà a Sandringham come richiede la tradizione: tra le mura del palazzo ci saranno ben 45 “teste coronate”, dalla principessa Anna alle sorelle Eugenie e Beatrice con le rispettive famiglie, fino ad arrivare al principe Andrea e ai figli della regina Camilla. A partire dalla vigilia verranno organizzati banchetti e giochi a tema e naturalmente non mancherà il momento dell’apertura dei regali, tradizione che era amatissima da Elisabetta II e che continua a essere rispettata dai Royals. Il 25, invece, sarà il momento dell'apparizione pubblica per la messa.

Natale 2023

Harry e Meghan non hanno ricevuto l'invito reale

Cosa ne pensa il principe William dei programmi per il Natale? Sebbene gli piacerebbe godersi un po’ di meritata tranquillità dopo l’ultimo anno difficile, in verità non vede l’ora di trascorrere del tempo con la famiglia al completo, dato che di solito i Royals sono tutti “sparsi in giro” tra impegni ufficiali e tour all’estero. Naturalmente non mancheranno i momenti “intimi”, come ad esempio le passeggiate tra i boschi del Norfolk con i bambini e il cane di famiglia. Nessuna notizia, invece, di Harry e Meghan, che non avrebbero ricevuto alcun invito per il classico Natale a Sandringham e che, dunque, con ogni probabilità rimarranno in America con gli amici più cari.