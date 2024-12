video suggerito

Gli auguri di Natale di William e Kate: perché la cartolina a un significato profondo Quest'anno William e Kate hanno scelto una foto particolarmente toccante per la loro cartolina ufficiale, scattata in un momento speciale.

A cura di Giusy Dente

La cartolina di Natale è una tradizione della royal family, che di anno in anno condivide una foto per augurare a tutti buone feste. Quest'anno per i principi del Galles il Natale sarà un'occasione in più apprezzare i doni della vita, per ringraziare, per godere del calore familiare: è stato un anno difficile il 2024. Il cancro di Kate Middleton è stato un duro colpo e per mesi la principessa è stata lontana da occhi indiscreti, annullando tutti gli impegni in agenda. Si è dedicata solo alle cure e solo una volta terminate le terapie è tornata in pubblico. Trascorrerà le feste come sempre a Sandringham, la tenuta di famiglia, assieme agli altri royals, ma non ha rinunciato a far arrivare i suoi auguri al mondo, quest'anno più che mai. Per la cartolina natalizia 2024 ha scelto una foto molto significativa.

Gli auguri di William e Kate

I biglietti natalizi della royal family solitamente includono un ritratto di famiglia. Quest'anno la foto scelta dal principe e dalla principessa del Galles è particolarmente toccante e vede la coppia ovviamente in compagnia dei tre figli (Louis, Charlotte, George). Quello immortalato è un momento speciale per loro. A settembre, infatti, Kate Middleton attraverso un video ha annunciato la fine delle terapie e di lì a poco ha ripreso gradualmente i suoi impegni, tornando a mostrarsi in pubblico. Il video in questione era stato girato all'aria aperta, a contatto con la natura (la spiaggia, un bosco) ed era ricco di simbologia.

Proprio uno degli scatti della famiglia al completo sulla spiaggia è stato scelto per il biglietto di auguri di Natale di quest'anno. "Auguro a tutti un felicissimo Natale" si legge sui social. È una foto che comunica libertà, spensieratezza, gioia di vivere, ritrovata serenità: scegliere una foto così spontanea scattata in un momento così significativo significa voler portare le persone nel loro mondo, renderle partecipi, donare loro ottimismo, speranza e fiducia, affinché non si perda mai la voglia di lottare nei momenti difficili.

Nel filmato ila principessa del Galles spiegava appunto, con la sua voce:

Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita.

Nella foto tutti i membri della famiglia sono estremamente vicini alla macchina fotografica e indossano abiti casual, il che contribuisce a dare un'atmosfera ancora più rilassata e amichevole. La foto è opera di Will Warr. "È stato un onore aver scattato la foto del biglietto di auguri di Natale di quest'anno per il Principe e la Principessa del Galles" ha scritto su Instagram.