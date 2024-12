video suggerito

La dolce nota scritta dal principe Louis per decorare l’albero della gentilezza al concerto di Natale Avete notato che il principino Louis al concerto di Natale aveva tra le mani un cartoncino rosso? Si tratta di una nota che ha usato per decorare l’albero della gentilezza: ecco la dolce dedica che ci ha scritto su. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2024 della Royal Family è ufficialmente cominciato: dopo che il castello di Windsor è stato addobbato in rosso e oro (così come tutte le altre residenze reali), i rappresentanti della monarchia britannica hanno preso parte al Together at Christmas Carol Service, il tradizione concerto di canti natalizi che si tiene ogni anno a Westminster. L'ospite più atteso era Kate Middleton, tornata a tutti gli effetti a lavorare dopo la malattia, ma ad attirare le attenzioni dei media sono stati anche i principini George, Charlotte e Louis, apparsi adorabili e visibilmente cresciuti. L'ultimo del trio, in particolare, ha portato con sé la nota scritta sul cartoncino rosso da appendere all'albero della gentilezza: ecco qual è la dolce dedica che ha scritto.

Perché i Royals portano un cartoncino rosso al concerto di Natale

Perché il principe Louis e i suoi fratelli al concerto di Natale nell'abbazia di Westminster hanno portato con loro dei cartoncini rossi? Si tratta di una tradizione a cui i Royals sono particolarmente legati, tanto da non rinunciarci mai al primo evento pre-feste dell'anno: durante la serata Together at Christmas addobbano il cosiddetto "albero della gentilezza" con dei pensieri speciali. Naturalmente tutti gli invitati sono chiamati a farlo ma in questo 2024 a suscitare la curiosità dei sudditi è stato soprattutto il piccolo di casa, il principe Louis, il motivo? Ha portato il cartoncino bene in vista, rivelando così la dolce dedica che lui stesso ha ideato.

L'albero della gentilezza

I ringraziamenti speciali del principe Louis

Cosa ha scritto il principino sul cartoncino rosso da usare per addobbare l'albero reale? Ha ringraziato le persone speciali della sua vita, coloro che gli sono sempre accanto nella quotidianità, facendolo sentire amato. La sua dolce dedica recita: "Grazie ai nonni perché hanno giocato con me". Non ha specificato i nomi, dunque probabilmente ha fatto riferimento sia a Carlo e Camilla che a Michael e Carole Middleton, ovvero le persone che più di tutti gli hanno fatto compagnia nell'ultimo anno mentre la mamma Kate affrontava la battaglia controo il cancro. Insomma, Louis è legatissimo alla famiglia e per dare il via al Natale 2024 ha voluto semplicemente ringraziare non perde occasione per dimostrarlo.

Il principino Louis al concerto di Natale