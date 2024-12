video suggerito

George e Louis coordinati, Charlotte ricicla il cappotto: i look dei principini al concerto di Natale I principini inglesi non potevano mancare a Together at Christmas Carole Service, il concerto di canti natalizi che si tiene ogni anno all’Abbazia di Westminster. Se da un lato George e Louis hanno “imitato” il padre con dei completi classici coordinati, Charlotte ha preferito riciclare il cappotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per la Royal Family inglese che, come da tradizione, ha partecipato a Together at Christmas Carole Service, il concerto di canti natalizi che si tiene ogni anno all'Abbazia di Westminster per dare ufficialmente il via al periodo delle feste di fine anno. L'evento era particolarmente atteso per la presenza annunciata di Kate Middleton che, dopo il lungo periodo di pausa dai riflettori dovuto alla lotta contro il cancro, ora sta lentamente riprendendo la "normale" agenda di impegni reali. Alla cerimonia non potevano mancare i principini George, Charlotte e Louis, tornati in pubblico accanto alla mamma e al papà dopo molti mesi: ecco cosa hanno indossato per un'occasione tanto speciale.

Il principe George e il piccolo Louis "imitano" papà William

L'ospite più atteso al Together at Christmas era Kate Middleton e in fatto di stile non ha deluso le aspettative dei sudditi: meravigliosa con cappotto rosso e gonna tartan, ha "nascosto" un omaggio a Lady Diana nel suo look natalizio. Ad attirare le attenzioni dei media sono stati anche i tre adorabili principini inglesi, apparsi elegantissimi e perfettamente a loro agio di fronte i riflettori. Sia George che Louis hanno "imitato" papà William con dei completi classici in blu navy abbinati a camicie bianche e cravatte rosse. Il primogenito, in particolare, è visibilmente cresciuto e sembra avere sempre di più tutte le carte in regola per diventare un perfetto re d'Inghilterra.

George e Louis in coordinato con William

Quanto costa il cappotto bordeaux di Charlotte

La principessina Charlotte, invece, ha preso ispirazione da mamma Kate con un adorabile cappottino bordeaux, il colore must dell'inverno 2024-25. Si tratta di un modello doppiopetto con colletto, tasche e bottoni di velluto, è firmato Trotters Heritage Classic e sul sito ufficiale del brand viene venduto a 170 sterline (circa 2024 euro).

Cappotto Trotters Heritage Classic

A completare il tutto non sono mancate le calze blu navy, nuance simbolo dei Royals, un romantico fiocco tra i capelli e le ballerine Mary Jane. Il dettaglio che non è passato inosservato? È la terza consecutiva che la piccola Charlotte sceglie lo stesso look per il tradizionale concerto natalizio. Si tratterà di una "strategia" messa in atto dai genitori William e Kate per evitare di trasformare la bimba in una trend setter?

Charlotte e George al concerto di Natale