Kate Middleton "costretta" ad ammettere il ritocco ma non è la prima volta che i royals modificano foto L'ammissione di Kate Middleton ha fatto molto scalpore, perché è stata la prima ufficiale: ma non è la prima volta che la royal family ricorre al fotoritocco.

A cura di Giusy Dente

Da settimane Kate Middleton non si vede in pubblico. La principessa è in convalescenza e ufficialmente si sta riprendendo dopo un intervento all'addome subito lo scorso gennaio. Recenti indiscrezioni parlano di una ileostomia, dunque nello specifico di un'operazione chirurgica all'intestino. Tutto ciò che Kensington Palace ha fatto sapere, è che riprenderà i suoi impegni dopo Pasqua. I fan, preoccupati, reclamano notizie, vogliono sapere come sta la moglie del principe William, che nel Regno Unito (e non solo) è amatissima. Forse proprio data l'insistenza della richiesta di informazioni sul suo conto e il crescente numero di teorie del complotto, è stata diffusa l'ormai nota foto della principessa assieme ai figli, una mossa che si è rivelata un boomerang in termini di credibilità e che ha gettato un'ombra pesante sulla royal family. Si è infatti scoperto che era una foto ritoccata.

Le conseguenze della foto ritoccata

Nel giorno della festa della mamma, il 10 marzo, è stata diffusa una foto della principessa assieme ai tre figli George, Louis e Charlotte. Si trattava del primo scatto dopo l'operazione, un modo per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute. Ma l'immagine ha creato moltissimo scalpore, perché in breve tempo è emerso che era stata ritoccata. La stessa Kate Middleton ha ammesso di aver editato la foto, giustificando il gesto come la normalissima (seppur maldestra) sperimentazione fatta da una fotografa amatoriale.

La passione per la fotografia è in effetti nota: ama soprattutto realizzare ritratti dei suoi figli. Le agenzie di tutto il mondo hanno prontamente rimosso la foto, una volta confermata la manipolazione, che è ben visibile in diversi punti. Il redattore del Daily Mail, Richard Eden, ha dichiarato a Palace Confidential che i funzionari di Kensington Palace e lo stesso William si sono comportati in modo vergognoso, spingendo Kate Middleton ad ammettere l'errore.

In qualche modo, è stata "costretta" a prendersi la colpa secondo il giornalista. "Mi dispiace così tanto per Catherine – ha detto a Jo Elvin e Richard Kay – In sostanza, ha subito moltissime pressioni da parte di persone che volevano una foto, volevano sapere come stava e tutto quel genere di cose. E alla fine lei pubblica questa fotografia scattata dal principe William e rilasciata dagli addetti alle comunicazioni di Kensington Palace. Poi lei è stata gettata sotto un autobus. Penso che sia vergognoso ed è molto poco da gentiluomo da parte del principe William affidare a lei l'onere. Per l'amor del cielo, è stato lui a scattare la foto. E i funzionari l'hanno resa pubblica. Penso che sia assolutamente vergognoso che le abbiano detto: vai a spiegare cosa hai fatto. No, è il tuo lavoro. Assumiti qualche responsabilità".

I precedenti casi di fotoritocco nella royal family

L'ammissione di Kate Middleton ha fatto molto scalpore, ma in verità non è la prima volta che la royal family modifica foto ufficiali. Ci sono stati dei precedenti, alcuni noti altri meno. Il royal photoshop risale ai tempi del re Enrico VIII. C'è un suo ritratto di un pittore sconosciuto che le gallerie d'arte si rifiutano di esporre, proprio perché si teme che sia stato manipolato. Stesso discorso per un ritratto realizzato da Holbein, dove al re sarebbero state allungate le gambe, oltre ad essere ringiovanito e reso più magro. Secoli dopo, la regina Vittoria, appassionata del nascente campo della fotografia, era solita modificare a suo modo le foto.

Un caso famoso è quello di un dagherrotipo del 1852 su una lastra di rame argentato. Grattò via la porzione corrispondente al suo volto, perché non era soddisfatta del risultato: pare avesse gli occhi chiusi. Anche di recente non sono mancate accuse di fotoritocco. Si è fatta avanti più volte questa ipotesi, benché il caso della foto di Kate Middleton sia stato l'unico che il Palazzo ha ammesso apertamente. Ci sono state alcune discussioni in merito alla cartolina di Natale 2023 della famiglia del Galles: sembrava che al principe Louis mancasse un dito. E si è parlato molto della foto della defunta regina Elisabetta in compagnia di nipoti e pronipoti scattata a Balmoral: pare fosse in realtà un collage di più immagini.