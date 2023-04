Oggi la regina Elisabetta avrebbe compiuto 97 anni: l’ultimo commovente omaggio della royal family In quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, la royal family ha voluto ricordare Elisabetta II con un ultimo ritratto.

A cura di Beatrice Manca

Mentre fervono i preparativi per l'incoronazione di re Carlo III, la famiglia reale inglese si è presa un momento per ricordare la regina Elisabetta II. Oggi, venerdì 21 aprile 2023, la defunta sovrana avrebbe compiuto 97 anni. Nel giorno del suo compleanno, la royal family ha voluto ricordare la sua eredità con un ultimo ritratto in cui posa sorridente con un mazzo di fiori in mano e l'inconfondibile cappellino coi fiori.

Il ricordo della famiglia reale

La regina Elisabetta è nata nel 1926: un anno fa aveva festeggiato il 96esimo compleanno con un nuovo ritratto, com'è tradizione della famiglia reale. In quell'occasione posava in campagna con una mantella verde insieme a due cavalli, la sua più grande passione. La regina si è spenta lo scorso settembre; nel giorno del suo compleanno gli account social della famiglia reale hanno condiviso un ultimo scatto della regina. "Oggi ricordiamo l'incredibile vita di sua Maestà Elisabetta II. Non si aspettava che un giorno sarebbe diventata regina". Suo padre, infatti, non era re: fu l'abdicazione dello zio Edoardo a cambiare il corso della storia, consegnandoci il lunghissimo regno di Elisabetta II.

La foto della regina Elisabetta col cappellino a fiori

Nella foto condivisa sui social, la regina Elisabetta indossa un completo celeste polvere abbinato a un cappellino a tesa larga coi fiori, uno dei pilastri del suo inconfondibile stile. La regina indossa un paio di guanti bianchi e le immancabili perle, oltre a due spille appuntate sul petto. Tra le mani stringe un mazzo di fiori: probabilmente un omaggio alla vita che va avanti. Sotto la foto è un tripudio di messaggi di affetto che testimoniano il profondo ricordo che la sovrana ha lasciato dietro di sé: ora tocca a Carlo III proteggere e continuare il suo lavoro.