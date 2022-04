La regina Elisabetta festeggia il 96esimo compleanno in campagna: posa con la mantella tra i cavalli Oggi, 21 aprile, la regina Elisabetta compie 96 anni: per l’occasione è stata diffusa una nuova foto che la ritrae in versione “agreste”, senza diademi e gli iconici cappottini.

La regina Elisabetta ha tagliato un altro storico traguardo: oggi compie 96 anni e festeggerà nella tenuta di Sandringham, dove sarà raggiunta da familiari e amici. Negli ultimi mesi la sovrana ha diradato le pubbliche apparizioni per via dei problemi di salute alla schiena, ma in occasione del compleanno è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale. Nella foto la regina non indossa i celebri soprabiti color pastello ma una mantella verde bosco e celebra la sua più grande passione: i cavalli.

La regina Elisabetta con il cappotto verde

Siamo abituati a pensare alla regina nel suo ruolo istituzionale, vestita in colori accesi con il classico abito al polpaccio, il soprabito coordinato e i cappellini eccentrici. Il nuovo ritratto invece celebre l'amore della sovrana per la vita all'aria aperta: Elisabetta II posa all'aperto indossando un lungo cappotto verde bosco con una mantella sulle spalle, il suo soprabito preferito per passeggiare nelle tenute di campagna. Ai piedi indossa gli iconici mocassini che porta da oltre mezzo secolo, con la fibbia dorata e il mezzo tacco. Accanto a lei ci sono due pony Fell, che appariranno al prossimo Royal Windsor Horse Show, uno degli appuntamenti preferiti della sovrana. La foto è stata scattata il mese scorso nel castello di Windsor, la sua principale residenza, da Henry Dallal. Si sa infatti che la stoica sovrana ha sempre amato la compagnia dei cani corgi e dei cavalli: neanche passati i novant'anni ha smesso di cavalcare, più energica che mai.

Come festeggerà il compleanno la regina Elisabetta

Elisabetta II è ufficialmente la monarca più longeva della Gran Bretagna: per festeggiare i 96 anni è volata nella sua tenuta di Norfolk, dove sarà raggiunta da familiari e amici. Probabilmente soggiornerà nel cottage di Wood Farm, molto amato dal defunto marito Filippo, in compagnia della famiglia. La ricorrenza sarà salutata, com'è tradizione, dai colpi sparati a Londra. Tanti gli omaggi dal mondo della politica e dello spettacolo: la regina ha ricevuto gli auguri del premier Boris Johnson e in suo onore è stata lanciata una Barbie con le sue sembianze, che indossa tiara e coccarde.

La foto della regina Elisabetta da bambina

Buckingham Palace ha anche diffuso un ritratto della regina da bambina, scattato all'età di soli due anni: una bambina adorabile con i ricci biondi e una sottile collana di perle, che non pensava neanche lontanamente a come sarebbe cambiata la sua vita. Se il re Edoardo non avesse abdicato per amore di Wallis Simpson Elisabetta non sarebbe entrata in linea di successione: da questa foto sono passati più di novant'anni, ma lo spirito vivace è rimasto lo stesso!