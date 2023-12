I principini fanno gli auguri: George, Charlotte e Louis in camicia nella cartolina di Natale William e Kate per fare gli auguri di buon Natale hanno condiviso uno scatto dei tre principini. I protagonisti della foto sono George, Charlotte e Louis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @princeandprincessofwales, Ph. Josh Shinner

Per la royal family, la cartolina natalizia è un'irrinunciabile tradizione. Quest'anno William e Kate hanno diffuso una foto di famiglia assieme ai tre figli (George, Charlotte, Louis), per fare gli auguri di buon Natale. Lo scatto, in bianco e nero, era stato realizzato da Josh Shinner, noto per aver scattato ritratti di celebrità per Vogue, Esquire, FT, New York Times e Wall Street Journal. Il fotografo lo aveva scattato questa estate ed era stato poi pubblicato a inizio dicembre sugli account social ufficiali della coppia. Lo stesso professionista ha realizzato anche il ritratto che vede protagonisti i soli tre principini, diffuso per augurare buone feste a tutti il 25 dicembre. Alle ore 15 è previsto il messaggio di re Carlo, già registrato e anticipato anche questo da una foto condivisa sui social.

I principini in bianco e nero nel ritratto di Natale

George, Charlotte e Louis (10, 8 e 5 anni): sono i tre figli dei principi del Galles i protagonisti della cartolina ufficiale diffusa dalla royal family nel giorno di Natale. Il ritratto è opera di Josh Sinner e segue lo stesso stile della cartolina già condivisa due settimane fa. Era una cartolina molto diversa dalle precedenti, in bianco e nero: una novità per la coppia. William e Kate, infatti, fino a questo momento hanno mostrato maggiore predilezione per i set all'aperto e a colori, per fare gli auguri.

Instagram @princeandprincessofwales, Ph. Josh Shinner

La nuova cartolina dei principi del Galles

I bambini sono stati immortalati in un momento di spontaneità, mentre sono stretti in un caldo abbraccio fraterno, seduti. La foto, anche questa in black and white, ha tutta l'aria di essere stata scattata al termine dello shooting fotografico ufficiale allestito la scorsa estate per il ritratto di famiglia usato per fare i primissimi auguri ai sudditi.

Da sinistra verso destra ci sono Louis, il piccolo di casa, Charlotte, la secondogenita, e l'erede al trono George, il più grande. Tutti indossano look casual: pantaloni corti con cintura per Louis, jeans scuri per il fratello e la sorella maggiori, camicia bianca a maniche lunghe per tutti e tre. Mentre i primi due figli di William e Kate guardano dritto verso l'obiettivo, Louis si conferma il ribelle del trio, col volto girato in un'altra direzione ma ugualmente sorridente.

I bimbi trascorreranno il Natale a Sandringham con la famiglia, come da tradizione. Non prenderanno parte ai festeggiamenti Harry e Meghan, mentre sono stati per la prima volta invitati i figli di Camilla nati dal primo matrimonio. La tenuta di campagna dei Windsor era il rifugio preferito della defunta regina Elisabetta, che ha trascorso lì tutte le festività natalizie dal 1998 in poi.