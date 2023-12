Capodanno 2024 in Italia tra musei, teatri e concerti: cosa fare l’1 gennaio, le idee per chi resta in città C’è chi è partito per le vacanze e chi invece è rimasto a casa: ecco le proposte per trascorrere il Capodanno in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

C'è chi lo ama e chi lo odia: il Capodanno. Per molti rappresenta un'occasione per fare festa, per celebrare il nuovo che arriva, ma per altri è un giorno come tanti, che anzi può portare con sé ansia e paure. "Cosa fai a Capodanno?" resta sicuramente la domanda più gettonata in questo periodo, a cui la maggior parte delle persone non sa mai cosa rispondere, fino all'ultimo. C'è chi parte per una vacanza, chi non rinuncia a trascorrerlo in famiglia, chi ne approfitta per prendersi un momento per sé. Non è necessario fare chissà quali programmi: l'1 gennaio si può senz'altro trovare qualcosa da fare anche in città. Ecco cosa c'è in programma da nord a sud Italia in diverse città.

Capodanno a Roma in spa

Per chi vuole cominciare l'anno in bellezza, all'insegna del relax assoluto, Roma offre spa perfette per questo scopo. Dopo la chiusura anticipata del 31 gennaio, resta aperta l'1 gennaio il famoso Qc Termeroma, centro benessere all’interno di una storica tenuta sul litorale romano. Qui è possibile isolarsi dal mondo per qualche ora, godendo di massaggi e trattamenti.

Capodanno a Milano al museo

Musei aperti a Milano l'1 gennaio e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per passare un Capodanno all'insegna dell'arte le opzioni sono la Pinacoteca di Brera, il Museo di Storia Naturale, Palazzo Reale, Pirelli Hangar Bicocca, la mostra Vincent Van Gogh. Pittore colto al Mudec, la prima personale italiana dell’artista australiano Ron Mueck alla Triennale, il Museo della Permanente, la Fabbrica del Vapore. Ancora disponibile, ma per poco, la mostra Asteroid City: Exhibition presso Fondazione Prada. Resta invece chiuso il Museo del Cenacolo Vinciano.

Capodanno a Napoli a teatro

Il Teatro Augusteo di Napoli ospita il musical del momento. Mare Fuori – Il Musical è diretto da Alessandro Siani, che ha contribuito anche alla scrittura assieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu. Si tratta, come suggerisce chiaramente il nome, della trasposizione teatrale della fortunata serie tv omonima. Nel cast anche Andrea Sannino, Antonio Orefice, Maria Esposito, Mattia Zenzola, Giulia Luzi, per dare corpo e voce ai protagonisti, i ragazzi dell’Istituto di detenzione minorile. Il musical sarà in scena anche l'1 gennaio e poi ancora ininterrottamente dal 3 al 14 gennaio 2024.

Capodanno in musica a Torino

Gli appassionati di musica non possono lasciarsi sfuggire l'occasione: il Comune ha organizzato un concerto gratuito in piazza Castello, senza prenotazione e con ingresso fino a esaurimento posti. Sul palco si esibirà alle ore 16.30 l'Orchestra Filarmonica, diretta da Giampaolo Pretto. In programma alcune composizioni di Mozart, Paganini, Rossini, Verdi e Massenet. Presente anche il giovane violinista Vikram Francesco Sedona e il collettivo di ballerini spagnoli Kor’sia, che accompagnerà in danza alcuni momenti musicali.

A Verona un'apertura straordinaria

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha pensato a un'apertura straordinaria per il giorno 1 gennaio 2024. Oltre al normale ingresso nella struttura, sarà anche possibile usufruire di una visita guidata gratuita a cura del personale del museo.