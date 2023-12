Capodanno 2024 in montagna: le idee last minute tra neve, terme e Spa Chiudere l’anno vecchio e inaugurare quello nuovo in montagna è un’idea sempre piacevole. Ecco alcune idee per Capodanno 2024 e gli eventi da non perdere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da giorni tutti sullo smartphone abbiamo almeno un gruppo WhatsApp dedicato alla fatidica organizzazione del Capodanno (con le notifiche rigorosamente silenziate subito dopo la creazione). Mettere d'accordo tanti amici è sempre un'impresa: c'è il tradizionalista che non rinuncia al cenone, c'è il festaiolo che vuole trascorrere l'ultima serata dell'anno in discoteca, chi preferisce staccare la spina rilassandosi alle terme. Le montagne innevate e le spa sono un'alternativa sempre più gettonata. Qui si riesce a coniugare il bisogno di riposo e la voglia di divertirsi, visto che spesso le strutture per l'ultimo dell'anno organizzano anche party e feste a tema.

Capodanno 2024 a Monticello tra benessere e divertimento

Monticello Spa&Fit va incontro alle comitive dove proprio non ci si riesce a mettere d'accordo, sull'organizzazione del Capodanno. La struttura di Monticello Brianza ha organizzato una serata perfetta sia per chi vuole rilassarsi in una vasca calda sia per chi vuole indossare un abito pieno di paillettes e ballare in pista tutta la notte. Il programma, infatti, prevede sia la tradizionale cena con brindisi finale che il DJ set per tutta la notte. Ovviamente restano a disposizione degli ospiti tutte le attività: piscine, saune, bagni di vapore, stanze emozionali, massaggi, percorsi benessere. Il tema della serata è il Gran Casinò: a disposizione dei presenti tavoli black Jack, roulette e ruota della fortuna con croupier e premi.

Instagram @monticello_spa

A Riva del Garda si festeggia Capodanno 2024 col Grinch

A Riva del Garda la grande novità di queste festività è l'arrivo del Grinch. Il famoso personaggio scorbutico e bizzarro, poco amante del Natale, si è stabilito presso il Bastione di Riva del Garda, lo ha trasformato nella sua residenza invernale e sta trascorrendo queste giornate in compagnia del cane Max. La casa ha aperto le sue pèorte al pubblico, grandi e piccini, a inizio mese. Il Grinch è pronto ad accogliere gli ospiti anche la sera di Capodanno, tutta la notte e fino alle 3 del mattino.

La Casa del Grinch a Riva del Garda

Capodanno 2024 a Auberge de la Maison

L'Auberge de La Maison è un albergo di montagna con vista sul Monte Bianco: è il paradiso ideale dove immergersi fino in fondo nel fascino dell'atmosfera alpina. Trascorrere qui l'ultimo giorno dell'anno significa festeggiare in modo davvero chic ed elegante, concedendosi una coccola di relax e bellezza. La struttura mette a disposizione degli ospiti una lussuosa spa e rituali benessere.

Auberge de la Maison

A Courmayeur il Capodanno 2024 più chic delle Alpi

Courmayeur Mont Blanc è la meta preferita degli appassionati di montagna, di coloro che amano circondarsi delle magiche atmosfere fatte di neve, buon cibo valdostano, baite, bevande fumanti strette tra le mani, terme. È il luogo perfetto per celebrare la fine dell’anno e la località offre ai turisti tante possibilità diverse per trascorrere una serata divertente all'insegna del clima di festa, immersi nella natura e in compagnia. Sci, snowboard, trekking, ciaspolate, sleddog: sono queste le attività invernali per eccellenza di questo periodo. Skyway Monte Bianco è la funivia che porta a 3.466 metri di altezza e che resta attiva anche il 31 e l'1 dicembre, un'attrazione imperdibile per un'esperienza indimenticabile, con vista sulle vette del Monte Cervino e del Monte Rosa. La festa per aspettare la mezzanotte si svolge in paese, in piazza Jardine de l'Ange, a partire dalle 22.00.

Courmayeur

Capodanno 2024 sugli sci a Roccaraso

Roccaraso è una delle stazioni sciistiche più note del Sud Italia, a 1236 metri d’altezza tra il Parco della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo. Con i suoi 110 km di piste da sci (sulla pista Lupo si sono svolte gare nazionali e internazionali), piste da snowboard, aree per lo snowkite (la Piana delle Cinque Miglia) è un paradiso per gli appassionati e gli sportivi. Il 31 dicembre si organizza sempre una festa nella piazza principale del paese, piazza Giovanni Leone.

Roccaraso

A Capodanno 2024 la fiaccolata sulla neve

La fiaccolata della notte di san Silvestro è una tradizione consolidata in diverse località sciistiche rinomate. C'è quella di Livigno, che termina a mezzanotte con i fuochi d’artificio. C'è poi quella organizzata a Ponte di Legno. A La Thuile se ne svolgono ben due. C'è quella dei maestri della Scuola di Sci: ogni anno percorrono la pista 2 creando un lungo serpentone luminoso. La festa prosegue in paese con musica dal vivo, vin brulé e panettone. Si svolge anche la fiaccolata dei bambini che scendono dalla pista dell’Edelweiss accompagnati dai maestri di sci con musica, animazione e cioccolata calda per tutti! Ecco l’occasione per far vivere ai propri bambini una importante emozione che li rende protagonisti di una mini discesa sugli sci con le fiaccole ecologiche a led. Ritrovo di tutti i bambini che desiderano partecipare alle ore 17 presso la Scuola di Sci. Festa in piazza anche a La Thuile: TNT Party Band a partire dalle 23.30.