Ilary Blasi a Capodanno con Isabel e Bastian: le adorabili foto in coordinato con i maglioni da neve

Da quando Ilary Blasi ha ufficializzato la separazione da Francesco Totti, ha cominciato a viaggiare in giro per il mondo, approfittando quasi di ogni weekend per partire alla volta di mete da sogno. Naturalmente non può fare a meno di documentare tutto sui social, dove spesso di immortala tra aeroporti, hotel a 5 stelle e panorami mozzafiato. Per il Capodanno 2024 non ha rinunciato alla vacanza, dando così il via al nuovo anno "col botto". È volata a Zermatt, in Svizzera e lo ha fatto insieme al compagno Bastian Muller e alla figlia Isabel Totti, approfittando della festa del 31 dicembre per sfoggiare degli adorabili look da neve coordinati.

Ilary Blasi ha presentato Bastian Muller alla famiglia ormai da tempo ed è per questo che non ha esitato a trascorrere il Capodanno sia con lui che con la figlia Isabel. L'avevamo lasciata sulle piste da sci con il piumino rosso fuoco, ora la ritroviamo a festeggiare l'arrivo del 2024 in una insolita versione comoda. Niente cristalli, paillettes, abiti da sera e tacchi a spillo, per i festeggiamenti del 31 dicembre la conduttrice ha deciso di stravolgere le tradizionali regole da dress code. Ha abbinato una originale gonna di tulle rosso fuoco lunga fino ai piedi a un paio di stivali da neve in stile Moon Boot, completando il tutto con l'immancabile bomber total red che ha contribuito a trasformarla in una moderna Cappuccetto rosso.

A fare la differenza nel look di Ilary Blasi è stato però il maglione: un modello di lana a fondo bianco decorato con le fantasie geometriche tipicamente invernali in rosso. Se fino a qualche tempo fa i pull di questo tipo venivano considerati "brutti", ora sono diventati super trendy e non possono mancare nell'armadio natalizio di un fashion addicted.

La cosa particolare è che a sfoggiarne delle varianti simili sono stati anche Bastian e Isabel, che non hanno esitato a scattarsi un selfie fianco a fianco mentre sorridono felici e affiatati. Insomma, il Capodanno di Ilary è stato in coordinato con due delle persone più importanti della sua vita: in quanti come lei hanno puntato sulla comodità ma senza rinunciare allo stile?

