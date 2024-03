Il ritorno delle maniche a pipistrello: il nuovo look di Ilary Blasi è ispirato agli anni 2000 Ilary Blasi è rientrata a Roma e ne ha approfittato per uscire con le amiche. Per l’occasione ha puntato sullo stile cozy, sancendo il ritorno delle maniche a pipistrello in stile anni 2000. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi ha trascorso le ultime settimane quasi sempre in viaggio: ha fatto prima un safari in Africa, poi è volata a Madrid dal figlio Cristian Totti, mentre negli ultimi giorni è stata in Svizzera, dove ha festeggiato il compleanno del compagno Bastian Muller tra meravigliose piscine a sfioro riscaldate e splendidi panorami alpini. Ora per lei è arrivato il momento di godersi Roma, la sua città natale, e non sorprende che lo abbia fatto in compagnia della amiche durante una serata tutta al femminile in un ristorante locale. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anche se ha ironizzato sulla scelta del look che sembrava essere "da notte".

Il look anni 2000 di Ilary Blasi

Quale migliore occasione del ritorno a Roma per organizzare un'uscita con le amiche dopo settimane in viaggio? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi nelle ultime ore e naturalmente tutto è stato documentato sui social. La conduttrice ha organizzato una serata al femminile al ristorante spagnolo Casaloca, approfittandone per sfoggiare un look super fashion che di sicuro influenzerà le tendenze della prossima stagione. Con il suo top total pink Ilary sembra aver sancito il ritorno delle maniche a pipistrello, quelle che avevano letteralmente spopolato negli anni 2000 e che ora sembrano essere destinate a dominare la scena fashion primaverile.

Ilary Blasi con le amiche

Ilary Blasi esce "in pigiama"

Poco prima di uscire Ilary Blasi si è scattata un selfie allo specchio e ha rivelato il look scelto per la serata con un pizzico di ironia. Con la didascalia "Ancora in pigiama…arrivo", ha messo in mostra il completo nero e rosa con il top con le maniche a pipistrello abbinato a un paio di comodi pantaloni della tuta, un modello che sembrava essere "da notte". Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up marcato sugli zigomi e posa da diva: Ilary Blasi riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé anche in versione cozy ed è proprio per questo che i fan la amano tanto.

Il look di Ilary Blasi