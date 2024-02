Ilary Blasi nella riserva naturale in Africa: quanto costa l’esperienza tra leoni ed elefanti Ilary Blasi è in Africa con Bastian Muller e nelle ultime ore ha fatto un safari in una esclusiva riserva naturale: ecco quanto costa l’esperienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ilary Blasi si è concessa una vacanza in Africa con Bastian Muller dopo gli ultimi mesi "tumultuosi" ma di grandi successi, dal boom del docu-film di Netflix Unica al lancio del libro Che stupida. La mia verità. Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti, la conduttrice sembra essersi lasciata alle spalle l'intera questione e ora è prontissima per darsi alle nuove avventure. Negli ultimi giorni ha fatto trekking, ha rispolverato il bikini e ora ha fatto visita a una delle riserve naturali più grandi e suggestive al mondo: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'esperienza a contatto col mondo animale.

Dove si trova il parco nazionale visitato da Ilary Blasi

Si chiama parco nazionale Kruger ed è la riserva naturale tra il Mpumalanga e lo Zimbabwe che viene considerata la più grande del Sudafrica. Si estende su un'area di 20.000 km² ed è stata designata dall'UNESCO come "riserva internazionale dell'uomo e della biosfera".

Al suo interno sono stati trovati reperti che indicano la presenza umana da almeno un milione e mezzo di anni fa, mentre ad oggi la regione è abitata da ogni tipo di animale selvatico, dai "Big Five", ovvero leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali, ad altre centinaia di mammiferi, uccelli, avvoltoi, aquile e cicogne. Il Kruger Park è suddiviso, inoltre, in 6 ecosistemi con diversi tipi di vegetazione, dai fitti boschi di acacie e sicomori del sudovest, alla savana della regione centrale.

Quanto costa il safari in Africa

Nel parco nazionale Kruger è possibile fare due tipi di esperienze differenti: soggiornare nei bungalow costruiti nel bel mezzo della natura oppure organizzare un singolo safari. Si può viaggiare con la propria auto ma stando bene attenti a rispettare gli orari di accesso e di uscita (dalle 6 del mattino alle 6 di sera) e a non uscire mai dal veicolo.

I tour a piedi sono disponibili sono in alcune aree con guide certificate. Il cibo non va lasciato incustodito perché scimmie e babbuini sono sempre in agguato. Quanto si paga l'ingresso? La Standard Conservation Fee costa R460 per adulto al giorno (ovvero circa 23 euro), mentre i bungalow nei campi hanno un prezzo di circa 35/40 euro al giorno a persona. Una suite al Kruger Gate Hotel, invece, costa oltre 1.100 euro a notte. Quale soluzione avrà scelto Ilary?

