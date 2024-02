Ilary Blasi in vacanza veste casual con shorts e t-shirt (ma con gli orecchini griffati) Ilary Blasi è volata in Africa con Bastian Muller ed è con lui che nelle ultime ore si è data al trekking. Quale migliore occasione di questa per vestire casual (ma con un tocco griffato)? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata a mettersi in viaggio dopo essere rimasta per oltre una settimana a Roma tra set cinematografici e look coordinati a quelli della piccola Isabel. L'ultima volta che era partita era stato a inizio marzo quando è volata a Disneyland Paris con le figlie, mentre dallo scorso weekend è volata in Africa, per la precisione a Capo di Buona Speranza. A farle compagnia c'è il compagno Bastian Muller, che sui social non ha esitato a fotografarsi in sua compagnia in un romantico scatto di coppia. Nelle ultime ore i due si sono dati al trekking e la conduttrice ha puntato tutto sullo stile comodo e casual.

Ilary Blasi anticipa l'estate con gli shorts in denim

Quale migliore occasione di una gita all'insegna del trekking per dare spazio allo stile casual? È proprio quanto ha fatto Ilary Blasi, che nelle ultime ore ha passeggiato sullo sfondo dei meravigliosi paesaggi africani con Bastian Muller in un'adorabile versione estiva e cozy. La conduttrice ha abbinato una semplice t-shirt bianca a maniche corte a un paio di shorts, il classico modello in denim chiaro dalla silhouette sgambata che di sicuro tornerà a spopolare durante la bella stagione. Ha lasciato le gambe lunghe e snelle in bella vista, dando così una piccola anticipazione del suo guardaroba estivo.

Ilary Blasi in shorts e t-shirt

Gli accessori griffati di Ilary Blasi

A rendere un tantino più sofisticato il completo casual di Ilary sono stati gli accessori. Niente tacchi, ha preferito rimanere comoda con un paio di sneakers bianche in stile running firmate New Balance. Si è poi riparata dal sole battente con un cappellino blu con la visiera e ha aggiunto un tocco griffato con un paio di orecchini di Chanel. Si tratta di un modello vintage con l'iconica doppia C incrociata e scintillante arricchito da una perla pendente, sul web viene venduto solo sugli e-commerce di moda usata di lusso e costa oltre 800 euro. Insomma, Ilary non riesce proprio a rinunciare al glamour, anche quando in vacanza si dà al trekking.

Ilary Blasi con gli orecchini Chanel