Ilary Blasi, una giornata da attrice: sul set del suo primo film indossa il tubino nero Ilary Blasi sta lavorando al suo primo film. Lo ha annunciato oggi assieme al regista Giampaolo Morelli. Nelle foto indossa l'intramontabile tubino nero.

A cura di Giusy Dente

Conduttrice, scrittrice e anche attrice. Ilary Blasi in questo periodo della sua vita sembra abbia particolarmente voglia di cimentarsi con attività nuove, di mettersi in gioco e fare anche cose che un tempo non avrebbe magari nemmeno preso in considerazione. Tutti la conosciamo per le sue esperienze televisive (viene subito in mente L'Isola dei Famosi), ma la ex moglie di Francesco Totti ha da poco pubblicato un libro.

Che stupida raccoglie proprio la sua testimonianza di donna tradita e ferita: è il racconto della separazione col calciatore, un momento per cui ha certamente sofferto ma da cui ha deciso di rinascere ancora più forte, perché dopo il divorzio la vita va avanti. È un capitolo che si chiude e inizia un'altra fase. Lei ora per esempio è felice accanto a un altro uomo, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. La fine del matrimonio ha ispirato anche il docufilm uscito su Netflix dal titolo Unica, in cui dà la sua versione dei fatti, di come sono realmente andate le cose con l'ormai ex compagno. A tutte queste esperienze, ora si aggiunge quella sul set cinematografico.

Ilary Blasi sul set cinematografico

A quanto pare presto vedremo Ilary Blasi al cinema. Giampaolo Morelli con un post Instagram ha annunciato di aver diretto il debutto cinematografico della conduttrice, che in queste ore in effetti ha condiviso alcune foto scattate sul set e in camerino, lasciando intendere di essere alle prese con una nuova avventura. Per lei è una novità: il ruolo di attrice non lo aveva mai vestito. O meglio: da bambina aveva fatto due piccole apparizioni. Del progetto non si sa nulla, ma dalle parole del regista sembra che il film si intitoli L'amore e altre seghe mentali. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta e Marco Cocci.

Nelle prime foto scattate con Morelli, per dare l'annuncio ai fan, Ilary Blasi indossa un capo intramontabile, quello che ogni donna dovrebbe possedere nell'armadio: l'iconico tubino nero. Lei ha scelto un modello aderentissimo, con scollatura ampia a cuore, abbinato a un paio di décolleté dello stesso colore con tacco a stiletto altissimo. L'abito ricorda un po' il revenge dress della principessa Diana: a quanto pare la vendetta di Ilary Blasi non si è ancora consumata del tutto.