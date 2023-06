Ilary Blasi, la semifinale de L’Isola dei Famosi è in total black (con tacchi vertiginosi) Ilary Blasi per la semifinale del reality ha scelto il colore glamour per eccellenza: il nero.

A cura di Giusy Dente

La nona puntata de L'Isola dei Famosi si è aperta con un omaggio a Silvio Berlusconi, morto a 86 anni il 12 giugno. Ilary Blasi entrando in studio ha voluto subito omaggiare l'editore di Mediaset, dedicandogli un applauso e ricordandolo come un fan del reality. "So che non si perdeva una puntata" ha detto la conduttrice. La semifinale una volta entrata nel vivo ha come sempre regalato sorprese ed emozioni, decretando come finalisti Pamela, Luca, Marco, Andrea e Cristina. Helena e Gianmaria hanno invece abbandonato l'Isola.

Ilary Blasi in total black

L'Isola dei Famosi 2023 ha segnato il ritorno in tv di Ilary Blasi, assente per un lungo periodo dal piccolo schermo. Ha accantonato gli impegni professionali nei mesi successivi alla fine del matrimonio, preferendo dedicarsi unicamente a se stesse e agli affetti. Con la carica che la contraddistingue, è poi tornata in pista, ma con uno stile nuovo. I look sfoggiati di puntata in puntata dalla conduttrice riflettono i cambiamenti di questo periodo. Si tratta di outfit completamente diversi da quelli dell'anno scorso, quando il filo conduttore è stato l'effetto sparkling tra paillettes, strass, glitter e cristalli.

Quest'anno la conduttrice ha portato in prima serata una nuova versione di sé: un nuovo hair style (realizzato da Alessia Solidani) e outfit tutti all'insegna del bianco e nero. Il total black in questa edizione del programma ha fatto da protagonista: settima puntata in versione dark lady e ottava puntata con schiena nuda, per fare solo due esempi. Ilary Blasi ha puntato sul nero anche per la semifinale. il colore glamour per eccellenza.

Il look della semifinale

Look total black per Ilary Blasi per la nona puntata de L'Isola dei Famosi. Per la semifinale, la conduttrice ha scelto qualcosa di glamour ma all'insegna della semplicità. La conduttrice ha sfoggiato una camicia di seta abbinata a un paio di pantaloni con le caviglie scoperte, completando l'outfit con il must dei suoi outfit: décolleté dal tacco vertiginoso a stiletto, nere anche queste. L'ultima puntata del reality andrà in onda lunedì 19 giugno 2023, quando scopriremo il vincitore di questa edizione. Ilary Blasi con quale look stupirà il pubblico per il gran finale?