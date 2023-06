L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi nell’ottava puntata è una dark lady con maxi spacco e schiena nuda Look total black per Ilary Blasi, nell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi: la conduttrice ha puntato ancora su un look da dark lady.

A cura di Giusy Dente

L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'uscita dal gioco di Fabio Ricci, costretto quindi a rientrare in Italia. Pamela Camassa è ufficialmente la prima finalista del reality, mentre dovranno vedersela in nomination Helena Prestess e Gian Maria Sainato. Il televoto flash ha decretato l'eliminazione di Fabio dei Jalisse: anche lui ha lasciato la Playa. La padrona di casa Ilary Blasi come la settimana scorsa ha puntato ancora su un look dark.

Ilary Blasi cambia stile a L'Isola

Per Ilary Blasi questo è il secondo anno alla conduzione de L'Isola dei Famosi. Il reality ha segnato il suo ritorno sul piccolo schermo e agli impegni professionali dopo mesi difficili. La conduttrice dopo la fine del matrimonio si è dedicata unicamente a se stessa, per ritrovare serenità e si è vista molto poco in tv. Ha rilasciato solo un'intervista all'amica Silvia Toffanin, a Verissimo, a ridosso del debutto, in cui però non ha voluto commentare la separazione con Francesco Totti e neppure la nuova relazione con l'imorenditore tedesco Bastian Muller, con cui fa coppia fissa già da diversi mesi. Il cambio di vita si riflette anche nel suo stile. L'anno scorso i look per L'Isola erano a tema sparkling tra paillettes, cristalli. Stavolta ha innanzitutto dato un tocco nuovo all'acconciatura (affidandosi come sempre ad Alessia Solidani), ma anche bi suoi outfit sono diversi, tutti all'insegna del bianco e nero.

Il look dell'ottava puntata

Ancora look total black per Ilary Blasi nell'ottava puntata del reality, proprio come nella precedente. Sin dall'inizio dell'avventura televisiva, la conduttrice ha sempre optato per due soli colori: il bianco e il nero. Sono tutti outfit meno appariscenti di quelli della scorsa edizione. Per la puntata del 7 giugno la conduttrice ha puntato su un abito longuette aderentissimo, con scollo all'americana e collo leggermente rialzato. L'abito con maxi spacco lascia la schiena nuda. Lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco vertiginoso.