Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi con abito e scarpe di cristalli: quanto costano i sandali gioiello Ilary Blasi per la 13esima puntata de L’Isola dei Famosi ha scelto un look tempestato di cristalli dalla testa ai piedi, con sandali gioiello di lusso.

A cura di Giusy Dente

Torna a brillare Ilary Blasi. La conduttrice in questa secondo anno consecutivo al timone de L'Isola dei Famosi ha scelto una serie di look perfettamente in linea col suo stile glamour. Ha puntato tutto su glitter, cristalli e paillettes, outfit uno più scintillante dell'altro. Dagli abiti agli accessori insomma, tutto è all'insegna del luccichio. Non si è smentita neppure nella puntata di lunedì 2 maggio, serata della tredicesima puntata del reality, quella del confronto di Beatriz con Roger ed Estefania e dell'eliminazione definitiva di Ilona. In studio la padrona di casa ha stupito ancora una volta i telespettatori brillando come una stella.

Ilary Blasy tra cristalli e glitter

Nella prima puntata de L'Isola dei Famosi Ilary Blasy ha puntato subito su un look d'effetto: ha osato con maxi scollatura e fascia per capelli fatta interamente di cristalli. Serata dopo serata ha continuato a brillare, variando i look e i colori, ma mantenendo quel filo conduttore. È passata dal rosso fiammante del completo sfoggiato nell'ottava puntata al viola con top metallico effetto laminato della scorsa puntata; ha indossato il reggiseno gioiello sul tubino aderente nero e la body chain per enfatizzare il punto vita, il tutto senza mai rinunciare ai gioielli preziosi.

Il look della 13esima puntata

Nella 13esima puntata del reality Ilary Blasi è tornata a brillare. Ha puntato su un total look firmato Philipp Pleinn. L'abito custom made con ampie maniche lunghe è in color argento, con gonna che arriva al ginocchio, leggermente più stretto nel punto vita. La particolarità, è che è interamente ricoperto di cristalli, con apertura a goccia sulla schiena.

L'ha abbinato a sandali con tacco, immancabili negli outfit della conduttrice. Stavolta la scelta è caduta su un modello perfettamente abbinato all'abito, con fascetta di suede ricoperta da cristalli così come il cinturino alla caviglia, che si chiude con una piccola fibbia esagonale. Anche il tacco a stiletto da 12 cm è tempestato di cristalli. Sul sito del marchio costano 1440 euro.