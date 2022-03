Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: il primo look è con maxi scollatura e cristalli sui capelli Il 21 marzo è iniziata una nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi: la conduttrice Ilary Blasi per la prima puntata ha scelto un look sensuale con dettagli scintillanti.

Lunedì 21 marzo ha preso ufficialmente il via una nuova edizione del reality show L'Isola dei Famosi, che vede una serie di coppie vip sfidarsi tra la natura selvaggia dell'Honduras. Ancora una volta alla conduzione c'è Ilary Blasi: archiviate le voci di crisi con il marito Francesco Totti ha subito dato prova di grande verve, lanciando qualche frecciatina ad Alfonso Signorini. Ma a rubare la scena è stato soprattutto il suo look: una tutina aderente con tagli cut out, completata da accessori scintillanti. Nicola Savino, ospite in studio come opinionista, non ha perso tempo e ha definito l'outfit un mix "tra Moira degli elefanti e Cicciolina".

Ilary Blasi, il primo look all'Isola è total black

Prima della diretta, Ilary Blasi aveva condiviso alcune immagini dal backstage durante le prove in cui mostrava un look sportivo con tuta e sneakers. Decisamente più sofisticato e glamour invece è stato l'outfit scelto per la prima puntata dell'Isola dei Famosi: una tutina aderente con i pantaloni a zampa d'elefante, caratterizzata da generosi tagli cut out sulla scollatura e sul torace. La linea rigorosa del top, con collo alto e maniche lunghe, veniva aperta da una scollatura "interna" che rivelava la silhouette asciutta della conduttrice. Anche lo scorso anno Ilary Blasi esordì con un look total black firmato Lia Stublla, ormai tra i suoi brand preferiti.

Il look di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi con la fascia per capelli di cristalli

Per completare il look la conduttrice ha sfoggiato maxi zeppe argentate e un particolare accessorio: una fascia per capelli fatta solo di cristalli. Il tocco eccentrico e un po' circense non è sfuggito all'opinionista Nicola Savino, che ha scherzato sul look definendolo "tra Moira degli elefanti e Cicciolina", tra l'altro concorrente del reality. Ilary Blasi ha poi lasciato i capelli sciolti e lisci, per far risaltare il prezioso accessorio, e ha sfoggiato un make up con gli occhi in primo piano. Tra i gioielli sfoggiati ce n'è uno particolarmente simbolico: una coppia di bracciali con i nomi dei figli, un gesto di affetto per la sua famiglia.