Ilary Blasi alle prove per L’isola dei famosi: si prepara al debutto in tuta e sneakers Ilary Blasi è prontissima per dare il via alla nuova edizione de L’isola dei famosi e sui social ha documentato con foto e video le prove generali. Niente abiti da sera e tacchi a spillo, la conduttrice ha lasciato spazio alla comodità con tuta e sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Lunedì 21 marzo parte la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che per diverse settimane vede personaggi dello spettacolo più o meno noti vivere su una spiaggia deserta. Al timone del programma c'è ancora una volta Ilary Blasi che, dopo il debutto dello scorso anno, è stata riconfermata nei panni di conduttrice. Fino ad ora non ha dato anticipazioni su quello che sarà il suo stile sul palco ma in compenso si è immortalata alle prese con le prove generale. Niente abiti da sera e tacchi a spillo, a poche ore dall'inizio della trasmissione la presentatrice ha lasciato spazio alla comodità.

Ilary Blasi si prepara al reality in versione cozy

Ieri sera si sono tenute le prove generali per la prima puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di immortalarsi nello studio che diventerà la sua “seconda casa” nelle prossime settimane. Cosa ha indossato per l’occasione? Un insolito look comodo e casual. Così come qualche giorno fa nel backstage, anche questa volta ha sfoggiato una tuta cozy. Ha abbinato un paio di pantaloni grigi felpati a una maxi camicia a quadri nera e rossa, completando il tutto con delle sneakers a stivaletto Nike e i calzini di spugna Adidas portati a vista.

Cosa indosserà Ilary Blasi a L'isola dei famosi

Ilary Blasi non ha lasciato trapelare nulla sui look scelti per la sua seconda Isola dei famosi ma è possibile fare delle supposizioni nell'attesa di vederla sul palco. Di sicuro lascerà in camerino le tute scelte per le prove e probabilmente darà spazio all'esuberanza che da sempre la contraddistingue. A giudicare dall'outfit sfoggiato di recente al GF Vip, la conduttrice potrebbe puntare su un insolito stile casual ma con dei dettagli sofisticati, glamour e scintillanti, dai cristalli ai tacchi a spillo. Cosa dire, invece, dei make-up e delle acconciature? Ilary ama cambiare e, nonostante da anni sia fedele al platino, spazia tra raccolti, pieghe ondulate, trucchi nude e linee di eye-liner molto marcate. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche ora per scoprire una parte del suo armadio