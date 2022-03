Ilary Blasi è pronta per L’isola dei famosi: al GF Vip presenta il reality con i jeans di cristalli Il GF Vip 6 è terminato e a partire dalla prossima settimana a prendere il suo posto in prima serata sarà L’isola dei famosi. È proprio per presentare il reality che ha preso parte alla finale di ieri sera, attirando tutti i riflettori su di sé con uno scintillante jeans di cristalli multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che in questa sesta edizione ha superato ogni limite, arrivando a durare più di 6 mesi. A trionfare è stata Jessica Selassié, che per la finale ha brillato con il suo abito bianco tempestato di cristalli. Gli ospiti speciali non sono mancati, anche se ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Ilary Blasi, salita sul palco di Canale 5 per presentare la nuova stagione de L'isola dei famosi. Il reality ambientato in Honduras andrà in onda a partire dalla prossima settimana, prenderà proprio il posto del GF Vip e di sicuro riuscirà a registrare gli stessi ascolti. Cosa indosserà la padrona di casa nella trasmissione? A giudicare dal look sfoggiato ieri, sarà più scintillante che mai.

Ilary Blasi con i jeans multicolor al GF Vip

Ilary Blasi sembra essere prontissima per dare il via alla nuova edizione de L'isola dei famosi e, dopo essersi immortalata nei camerini del reality con la tuta griffata, ieri sera ha presentato ufficialmente il programma al GF Vip. Alfonso Signorini l'ha voluta fortemente tra gli ospiti della finale, facendola tornare su un palco a lei "già noto". Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look all'insegna del glamour? Niente abiti da sera, completi mannish o maxi spacchi, la conduttrice ha puntato su qualcosa di casual ma con un tocco brillante. Ha infatti abbinato una semplice t-shirt bianca a un paio di jeans over e a vita bassa, un modello della collezione S/S 2022 di Philipp Plein ricoperto di cristalli multicolor sul davanti.

Philipp Plein collezione Primavera/Estate 2022

I décolleté rosa di Ilary Blasi

Sebbene Ilary sfoggiasse un completo dal mood casual, non ha rinunciato ai tacchi a spillo per il suo ritorno al GF Vip. Ha infatti abbinato i jeans scintillanti a un paio di décolleté total pink, per la precisione un modello firmato Le Silla con un sottilissimo tacco "metallico". Per quanto riguarda i capelli, non li ha tenuti sciolti e fluenti, ha preferito uno chignon alto con dei ciuffi che le cadevano sui lati del viso, mettendo così in risalto il make-up curatissimo ma dai toni naturali. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il debutto de L'isola per scoprire quale sarà il suo stile sul palco del reality.