Jessica Selassié vince il GF Vip 6: è la regina della finale con baby hair e abito di cristalli Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del GF Vip ed è proprio in occasione della finale che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Abito cipria tempestato di cristalli, tacchi a spillo e baby hair: è stata in assoluto lei la regina dell’ultima puntata del reality.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 14 marzo è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip 6, il reality di Canale 5 che quest'anno ha superato ogni record arrivando a durare oltre 6 mesi. Molti dei concorrenti entrati nella casa a settembre sono stati eliminati a un passo dall'ultima puntata, da Soleil Stasi a Sophie Codegoni, ma, nonostante la "concorrenza" di new entry forti come Delia Duran e Barù, alla fine a trionfare è stata una delle veterane, Jessica Selassié. Dal debutto in tv ad oggi la princess ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile e ad oggi sembra avere tutte le carte in regola per diventare influencer di successo. Il look della finale? All'insegna degli scintillii e degli hair trend del momento.

Il look di Jessica Selassié per la finale

Jessica Selassié è la vincitrice della sesta edizione del GF Vip e per la finale non poteva che puntare tutto su un look audace e scintillante. Per l'ultima diretta del reality ha scelto un lungo abito bianco firmato Celebrity Sposa, un sinuoso modello a sirena completamente ricoperto di perline e cristalli, con la gonna aderente e la scollatura profondissima che ha messo in risalto il décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo in tinta di Albano e degli orecchini pendenti decorati con pietre colorate e brillanti. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per una coda di cavallo alta e tiratissima ma con dei ciuffi laterali che le cadono sui lati del viso e i baby hair sulla fronte.

L'evoluzione di stile di Jessica Selassié al GF Vip 6

Da quando è entrata nella casa del GF Vip ad oggi Jessica Selassié è cambiata molto e non solo a livello emotivo, anche in fatto di stile ha messo in atto una vera e propria rivoluzione. Nelle prime puntate, complice il fatto che partecipava al reality come concorrente unico insieme alle sorelle, sceglieva solo look coordinati ai loro, i più delle volte tempestati di paillettes. Col passare delle settimane ha poi trovato la sua identità, spaziando tra minidress glamour, look di velluto e capi di tendenza. Tacchi a spillo e acconciature elaborate hanno poi completato i suoi outfit sempre più fashion. Ieri ha trionfato con il vestito in pieno stile sposina ed è pronta per dare il via alla sua carriera da influencer.