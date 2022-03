Ilary Blasi si prepara a L’isola dei famosi in tuta: felpa e pantaloni logati costano quasi 3mila euro Il prossimo 21 marzo torna una nuova edizione de L’isola dei famosi e a presentarla sarà ancora una volta Ilary Blasi. È stata proprio lei che sui social si è mostrata alle prese con i preparativi, immortalandosi nei camerini con un look comodo ma iper griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi tornerà presto in televisione: a partire dal prossimo 21 marzo sarà ogni settimana su Canale 5 con una nuova edizione de L'isola dei famosi e di certo sorprenderà ancora una volta il pubblico con i suoi look audaci e sensuali. Sui social si è mostrata spesso alle prese con i preparativi, documentando non solo i viaggi da Roma a Milano ma anche gli shooting fotografici di cui è diventata protagonista. Di recente lo ha fatto ancora, rivelando un outfit "da backstage" comodo e all'insegna delle griffe: ecco cosa ha indossato per le prime prove trucco per la trasmissione.

Ilary Blasi con i capelli ondulati prima de L'isola

È ufficialmente partita la "macchina organizzativa" de L'isola dei famosi. Ilary Blasi è volata a Milano e, dopo essersi sottoposta a una sessione di trucco (probabilmente per provare i make-up che sfoggerà sul palco), ha salutato l'amico e collega Alvin, che quest'anno sarà inviato speciale in Honduras. Ha detto addio alle pieghe extra lisce, ha optato per delle adorabili onde tra i capelli, portandoli con la fila molto laterale. Per quanto riguarda il make-up, invece, ha optato per dei toni naturali con eye-liner e rossetto più marcati. A giudicare da questa piccola "anteprima", i beauty look della conduttrice saranno super glamour.

La tuta griffata di Ilary Blasi

Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato anche l'outfit "da camerino" sfoggiato dalla Blasi. Niente tacchi e abiti da sera, ha preferito rimanere comoda in tuta, anche se ha scelto una variante iper griffata. Si tratta di un modello sui toni del verde firmato Gucci, con giacca e pantaloni coordinati, entrambi decorati con l'iconica stampa GG Supreme all-over e delle righe colorate sui lati. Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti rispettivamente 1.480 e 1.100 euro, anche se vengono proposti come parte della collezione maschile. A questo punto, dunque, non resta che chiedersi: cosa indosserà Ilary sul palco di Canale 5?