Chi veste Ilary Blasi a L’isola dei famosi: nella terza puntata brilla con la tuta glitter Lunedì 28 marzo è andata in onda la terza puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi è riuscita ancora una volta ad attirare su di sé tutti i riflettori. Ha puntato su un look scintillante con una tuta ricoperta di glitter gold e dei maxi bracciali di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione de L'isola dei famosi, lunedì 28 marzo su Canale 5 è andata in onda la terza puntata e, al di là dei naufraghi che ormai da una settimana stanno passando le loro giornate sulle spiagge deserte dell'Honduras, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la "padrona di casa" Ilary Blasi. Da sempre esuberante, sensuale e sopra le righe, anche questa volta ha sorpreso il pubblico con un look che non poteva passare inosservato. Il motivo? Era ricoperto di glitter scintillanti: ecco chi ha firmato la jumpsuit sfoggiata dalla conduttrice al timone del reality ambientato ai Caraibi.

La tuta scintillante di Ilary Blasi

Nella terza puntata de L'isola dei famosi Ilary Blasi è apparsa super scintillante sul palco. Ha indossato una jumpsuit firmata Nervi Milano ricoperta di glitter total gold, un modello con le maniche lunghe, il collo alto e dei pantaloni a zampa aperti sui lati che hanno lasciato le gambe in vista. Per completare il tutto ha scelto degli appariscenti bracciali tempestati di cristalli di De Liguoro (li ha sfoggiati su entrambi i polsi) e un paio di sandali gioiello in oro di Le Silla. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei toni naturali ma con una linea di eye-liner molto marcata.

La jumpsuit di Nervi Milano

Chi firma i look di Ilary Blasi a L'isola dei famosi

Questo è il secondo anno che Ilary Blasi è al timone de L'isola dei famosi e, così come nel 2021, anche questa volta sta puntando su uno stile scintillante ed esuberante. Nei look delle prime puntate non sono mai mancati i cristalli e i tacchi a spillo, ormai considerati veri e propri "marchi di fabbrica" della conduttrice, anche se in tutti i casi si è sempre rivolta a diversi brand e stilisti. Sotto consiglio della stylist che la segue da anni, Silvia Giacò, la Blasi ha sfoggiato una jumpsuit total black firmata da Antonino Valenti per il debutto, mentre nella seconda puntata ha preferito una maxi giacca viola e un vestito effetto rete ricoperto di strass (tutto di Patrizia Pepe). Il terzo appuntamento col programma è stato invece "brillante" con la tuta glitter di Nervi Milano. Chi vestirà Ilary nelle prossime puntate?