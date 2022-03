Ilary Blasi in viola a L’isola dei Famosi: brilla con l’abito effetto rete ricoperto di cristalli Per la seconda puntata de l’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha scelto un look viola dalla testa ai piedi. Come per il debutto, neppure stavolta ha rinunciato al dettaglio scintillante.

Per Ilary Blasi è la seconda volta al timone de L'isola dei Famosi: stavolta i vip dovranno vedersela nell'Honduras. La conduttrice è tornata in tv con la carica di sempre, prontissima per questa avventura: nelle prime due puntate ha dato subito la sua impronta, apparendo energica e disinvolta. Da donna di carattere, non ha rinunciato anche a una frecciatina nei confronti di Alfonso Signorinoi, ‘promosso' da opinionista a conduttore del Grande Fratello Vip. Le scorse settimane, prima del debutto, per lei non sono state facili: si era parlato di una crisi col marito Francesco Totti, addirittura di un imminente divorzio. Il primo a porre a tacere le malelingue è stato il calciatore sui social, poi lei stessa ha smentito categoricamente i pettegolezzi, raccontando la sua verità all'amica Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo.

Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi

Per il debutto a L'Isola dei Famosi, lunedì 21 marzo, Ilary Blasi ha scelto un look sensuale in total black: tutina aderente con tagli cut out su addome e décolleté, impreziosita da fascia di cristalli tra i capelli. Nicola Savino ha ironicamente commentato l'outfit definendolo un mix "tra Moira degli elefanti e Cicciolina"! La tutina ha messo in evidenza il fisico snello e asciutto della conduttrice, forse troppo. Sui social tanti hanno commentato il suo eccessivo dimagrimento.

Ne ha parlato lei stessa, in un'intervista, in cui ha spiegato di avere una routine molto sana, fatta di alimentazione sempre controllata e tanta attività fisica, sia yoga che camminata. Ma nulla di drastico: "Non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso 3 chili sembrano di più", ha detto. Come nella prima puntata, anche nella seconda ha dato un tocco scintillante al suo look.

Il look per la seconda puntata

Come nella prima, Ilary Blasi per dare carattere al suo outfit ha inserito dettagli scintillanti. La volta precedente la scelta era caduta su un accessorio per capelli, una fascia tempestata di cristalli. Stavolta, invece, ha optato per un abito effetto rete con strass lungo fino a metà polpaccio. Sopra, una giacca doppio petto viola con manica arricciata. Il look è firmato Patrizia Pepe. Un modello simile sul sito del brand, ma nero e con spacchi laterali, costa 224 euro.

in foto: abito in rete con cristalli di Patrizia Pepe

Tono su tono anche le scarpe: décolleté Le Silla con tacco di 12 cm, modello Ivy nella colorazione lavanda. La caratteristica che le rende uniche è la linea a onde. Costano 557 euro. Il viola è un carattere poco usato in tv, ma Ilary Blasi non è certo una che si ferma alle superstizioni!

in foto: scarpe Le Silla di Ilary Blasi

Nel mondo dello spettacolo, questo colore è associato alla sfortuna. L'origine risale al Medioevo: durante la Quaresima, quando i sacerdoti indossavano una stola viola, veniva dato lo stop a ogni tipo di rappresentazione teatrale. Per gli artisti, quindi, cominciava un periodo di ristrettezze economiche, di stenti: da qui, l'idea della sfortuna.

Ma Ilary non è la prima volta che si lascia alle spalle questi miti antichi. Già in passato, proprio per una puntata della precedente edizione de L'Isola dei Famosi, aveva scelto un abito in velluto completamente viola. La conduttrice ama stravolgere le regole e imporsi con la sua personalità: i fan di lei amano proprio questo.