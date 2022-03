Ilary Blasi in total white: a Verissimo indossa il romantico completo con ricami floreali Ilary Blasi ha raccontato a Silvia Toffanin la verità sul matrimonio con Francesco Totti e ha parlato dell’imminente debutto a L’Isola dei Famosi. Per la puntata ha scelto un look total white di un brand che ama molto.

A cura di Giusy Dente

In queste settimane Ilary Blasi è stata protagonista del gossip. La notizia di una crisi col marito Francesco Totti ha allarmato i fan della coppia, una delle più solide del mondo dello spettacolo: in 17 anni di matrimonio mai un pettegolezzo. Si era parlato di un'amante, di un tradimento, di un divorzio imminente: ma nulla di tutto ciò pare sia vero. Il primo a rompere il silenzio è stato proprio il calciatore, che sui social ha smentito e chiesto meno intromissioni nel proprio privato e meno dicerie, soprattutto nel rispetto dei suoi figli. Poi a parlare è stata la conduttrice, ospite di Verissimo: a Silvia Toffanin ha raccontato la verità.

La verità di Ilary Blasi

La conduttrice de L'isola dei Famosi ha raccontato a Silvia Toffanin come stanno realmente le cose con Francesco Totti. Ilary Blasi ha fatto chiarezza sul suo matrimonio, smentendo le voci di crisi coniugale che circolano da un po'. È sembrata dispiaciuta per l'accanimento mediatico di cui si è detta vittima e soprattuto si è detta preoccupata per le ripercussioni sui figli, da proteggere a ogni costo in tutta questa vicenda. Ovviamente oltre al privato c'è stato modo di parlare anche del lavoro. Sta infatti per iniziare una nuova avventura su Canale 5, al timone de L'Isola dei Famosi a partire da lunedì 21 marzo.

Il look di Ilary Blasi a Verissimo

In puntata, la conduttrice si è affidata per il suo look alla stilista Judy Zhang, che nel 2019 ha lanciato il marchio omonimo di prêt-à-porter con sede a New York. Ilary Blasi ama moltissimo lo stile sensuale delle sue creazioni, che in passato ha già sfoggiato. Nella scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, per esempio, di Judy Zhang era il tubino nero aderente della puntata numero 11, un modello della collezione Primavera/Estate 2021.

E dello stesso brand era anche il look total black della puntata numero 7: un completo tempestato di paillettes con pencil skirt a vita alta e giacca crop con maxi spalline imbottite. A Verissimo invece Ilary Blasi ha optato per il bianco. Ha abbinato gonna e camicia di Judy Zhang, capi della collezione Primavera/Estate 2022, una linea interamente caratterizzata da silhouette femminili e decorazioni: dominano frange, perline, pizzo, strass.

in foto: la camicia di Judy Zhang

Il completo della conduttrice de L'Isola, infatti, è riccamente decorato con ricami floreali e leggermente trasparente su décolleté e gambe. Lo ha abbinato a sandali con tacco e cinturino alla caviglia. A impreziosire l'outfit, anello e bracciali: su uno si intravede il nome della figlia Isabel, che ha recentemente festeggiato i 6 anni con un party coloratissimo. La conduttrice è solita sfoggiare outfit sensuali e audaci, ma stavolta ha optato per qualcosa di leggero e perfetto per dare inizio alla primavera con un tocco di romanticismo.