Ilary Blasi con lo stesso abito di Elettra Lamborghini: il look più amato dalle star costa 300 euro

Ilary Blasi ha partecipato come testimonial a un evento De Cecco e per l’occasione ha sfoggiato un meraviglioso abito black&white. Il dettaglio che non è passato inosservato? Prima di lei lo aveva già indossato Elettra Lamborghini a Sanremo.in.

Ilary Blasi è più impegnata che mai sul fronte lavorativo e non solo perché è la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, il reality che presenta al posto di Alfonso Signorini: nelle ultime ore ha rivelato un altro traguardo speciale, ma questa volta nel campo pubblicitario. Invitata a un evento organizzato da pasta De Cecco, è diventata testimonial per una notte del brand. Sui social non ha potuto fare a meno di documentare l'esperienza in una meravigliosa location storica, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo look, uguale a quello che Elettra Lamborghini aveva indossato qualche mese fa alla vigilia di Sanremo.

Ilary Blasi "imita" Elettra Lamborghini

Per l'esclusivo evento targato De Cecco Ilary Blasi non poteva che puntare tutto sul glamour. Su Instagram si è immortalata alle prese con i preparativi, scattandosi poi un selfie allo specchio non appena pronta. Ha puntato tutto sull'effetto black&white con un abito in pieno stile diva e dei vertiginosi tacchi a spillo dark ma il dettaglio che non poteva passare inosservato è che il sofisticato look era "già visto".

Ilary Blasi con l’abito black&white

A indossarlo prima di lei, infatti, era stata Elettra Lamborghini alla finale di Sanremo Giovani, la serata in cui ha annunciato che il brano del suo secondo Festival "da Big" si sarebbe chiamato Voilà. Chi ha firmato l'outfit più amato dalle star? The Archivia, il brand fondato da Rosa Aquino, una giovane stylist di origine campane.

Abito The Archivia

Chi ha firmato l'abito più amato dalle star

L'abito black&white indossato sia da Ilary che da Elettra è il New Etere di The Archivia. Si tratta di un modello che strizza l'occhio allo stile delle dive d'altri tempi: ha un bustier strapless aderentissimo e nero e una sinuosa gonna di seta bianca drappeggiata in vita e con un maxi spacco laterale.

Elettra Lamborghini in The Archivia a Sanremo Giovani

La sua particolarità? È realizzato con due tessuti, ovvero in materiale elastico sulla parte superiore, così da offrire sostegno e da valorizzare la sihouette, e in delicata seta nella parte inferiore, in modo tale da donare fluidità e luminosità al total look. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è un capo su misura di Haute Couture, il vestito viene venduto sul sito ufficiale del brand a "soli" 300 euro. In quante lo sceglieranno come abito da cerimonia?