Ilary Blasi tra dieta e sport: “Se ho perso 3 chili sembrano di più, mangio sempre bene” Nella prima puntata de L’isola dei Famosi Ilary Blasi ha sfoggiato un fisico molto asciutto. La conduttrice a Chi ha spiegato che si tiene in forma mangiando bene e praticando attività fisica, sia yoga che tapis roulant: “Faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso 3 chili sembrano di più”.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi nella prima puntata de L’isola dei Famosi

Ottimo debutto per L'isola dei Famosi: la prima puntata del reality show è stata vista da 3.236.000 spettatori registrando il 23.25% di share. Al timone del programma c'è nuovamente Ilary Blasi, che ha condotto anche l'edizione del 2021. Per l'esordio, la conduttrice ha scelto un look total black sensuale, con dettagli scintillanti: tutina con tagli cut out sulla scollatura e sul torace, abbinata a un'originale fascia di cristalli tra i capelli. Questo outfit ha messo in risalto la fisicità asciutta della moglie di Francesco Totti, anche troppo asciutta: è sempre stata tonica e snella, ma in tanti stavolta hanno notato un eccessivo dimagrimento.

Ilary Blasi torna in tv

L'avventura televisiva di Ilary Blasi è arrivata in concomitanza con un momento delicato, dal punto di vista privato. La conduttrice si è ritrovata al centro del gossip: si è parlato per giorni di un imminente divorzio col marito Francesco Totti, di tradimenti. Il primo a rompere il silenzio è stato proprio il calciatore, che ha smentito tutto. Poi è stata la stessa showgirl, ospite di Verissimo, a dirsi delusa dall'accanimento mediatico nei suoi confronti. Una volta raccontata la verità, si è presentata al suo pubblico carica ed energica come sempre, pronta per L'isola dei Famosi. "Quest'anno sono più consapevole": così ha raccontato al magazine Chi che l'ha intervistata.

Ilary Blasi a Verissimo

Ilary Blasi è dimagrita

Al magazine, la conduttrice ha spiegato anche come si tiene in forma. Il suo dimagrimento non è passato inosservato, ma più che la dieta, dietro al cambiamento c'è altro:

Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene. E poi camino tutti i giorni. Sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso 3 chili sembrano di più.

Ilary Blasi nella prima puntata de L’isola dei Famosi

Ilary Blasi non è una che cede facilmente alle tentazioni, sa mantenere una routine quotidiana sana, sia dal punto di vista alimentare che dell'attività fisica:

Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso.

Nessun miracolo insomma, il segreto è la costanza: