video suggerito

Demi Moore in abito di cristalli: brilla all’inaugurazione della mostra dedicata a Dolce&Gabbana Demi Moore è volata a Milano per l’inaugurazione della mostra “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana”: nude look scintillante per l’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Demi Moore in Dolce&Gabbana

L'inaugurazione della mostra Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana ha portato in Italia numerose celebrities internazionali amiche della Maison, che non potevano mancare a un evento così prestigioso. Tra gli ospiti che hanno avuto accesso in anteprima all'esposizione c'erano Kitty Spencer, Cher, Isabella Rossellini, Helen Mirren. Era presente anche Demi Moore, che per la serata ha puntato su un nude look scintillante. L'attrice ha sfilato sul red carpet per poi dare il meglio di sé sul dance floor, all'after party esclusivo.

Il look di Demi Moore

Demi Moore è volata in Italia in occasione dell'anteprima mondiale della mostra in onore di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. L'attrice è un'amica di vecchia data della Maison italiana, di cui indossa spesso le creazioni e di cui è stata anche testimonial. Per la serata ha optato per un nude look scintillate che ha messo in luce il suo stile trendy e glamour, molto giovanile.

Demi Moore in Dolce&Gabbana

Per lei il tempo sembra si sia fermato, ma a 61 anni è anche un'icona di age positivity, del sentirsi bene con la propria età senza farsi condizionare da questo numero. A 56 anni ha posato nuda sulla copertina di Harper’s Bazaar e oggi continua a portare i capelli lunghi, nonostante le abbiano detto che "alla sua età" non sia più il caso e che sarebbe più indicato un taglio corto, visto che ha superato i 60.

Demi Moore e Lupita Nyong'o

Alla serata milanese la sua lunga chioma corvina era come sempre sciolta sulle spalle. L'attrice ha indossato un look firmato Dolce&Gabbana, un abito a rete tempestato di microcristalli con reggiseno e coulotte a vita alta neri in vista, sandali e pochette coordinati.

Demi Moore e Cher

La mostra a Milano

Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana è la prima mostra dedicata alle creazioni della Maison italiana. L'esposizione sarà aperta al pubblico presso Palazzo Reale di Milano fino al 31 luglio, per poi spostarsi in un tour internazionale. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel mondo dei due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, alla scoperta delle lavorazioni sartoriali, degli abiti più belli realizzati in questi anni, ma anche dei prodotti preziosi dell'Alta Gioelleria, passando per le collaborazioni celebri col mondo del cinema e del teatro, dell'Opera e del balletto.