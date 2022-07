Demi Moore ama i suoi capelli lunghi: “Chi dice che invecchiando non si possano portare così?” Demi Moore ha quasi 60 anni e porta i capelli lunghi. Non è una questione solo estetica: si tratta di sfatare antichi stereotipi su come dovrebbero essere le “donne di una certa età” (ossia coi capelli corti).

A cura di Giusy Dente

Per esigenze di set nella sua lunga carriera Demi Moore ha dovuto adattarsi a tanti hair look diversi. Impossibile non pensare al pixie cortissimo con frangetta degli esordi, nei panni della protagonista del film Ghost. Ma c'è stato anche spazio per qualcosa di ben più drastico, come la chioma completamente rasata per interpretare il famoso soldato Jane. Ha sperimentato anche il biondo, nel film Amore e magia e poi (più di recente) nella serie tv Il nuovo mondo/Brave new world del servizio di streaming targato NBC, Peacock Tv. Oggi l'attrice 59enne non ha più molta voglia di trasformazioni. Da tempo ha scelto di portare i capelli lunghi e non ha alcuna intenzione di tagliarli.

Demi Moore: 59 anni e capelli lunghi

Demi Moore da diverso tempo porta i capelli lisci e lunghi fino ai fianchi: non ha alcuna intenzione di tagliarli o di fare modifiche radicali. È disposta a indossare parrucche qualora ce ne fosse bisogno per esigenze di copione, ma ha ammesso a People che difficilmente oggi taglierebbe la chioma solo in nome di una parte in un film. Ha trovato un equilibrio con la sua immagine e non ha alcuna intenzione di romperlo, benché i commenti sulla sua scelta non manchino mai. Più volte le hanno fatto notare che, data la sua età, dovrebbe optare per un taglio corto.

Lei invece è fiera del suo aspetto: in qualche modo sta contribuendo a rompere un tabù e ad andare contro un canone di bellezza consolidato, ne è consapevole. Per la 59nne portare i capelli così lunghi non è solo una questione estetica, ma è qualcosa di più: si tratta di sfatare antichi miti patriarcali che oggi ancora gravano sulle donne.

Lei stessa li subisce e la condizionano, anche se non dovrebbe essere così: "Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano, non dovrebbero avere i capelli lunghi. Mi è rimasto impresso" ha ammesso. E proprio per abbattere certi luoghi comuni sull'età, ha accettato di posare in bikini per la campagna pubblicitaria di un brand di beachwear. Ha disegnato lei stessa una linea di costumi per donne di qualunque età e qualunque fisicità. "Non diventiamo meno desiderabili con l'avanzare dell'età" ha detto.