Bianca Censori come Kim Kardashian: capelli lunghi e frangia nella nuova foto seminuda Cambio look per Bianca Censori, che in una Instagram Story è apparsa con i capelli neri lunghi e la frangia, identica a Kim Kardashian.

A cura di Giusy Dente

Instagram @biancacensori

Bianca Censori, Kim Kardashian e Kanye West: sono i tre nomi del momento, capaci come nessuno di catalizzare l'attenzione sulle loro vite. Il rapper di recente ha avuto parole molto dure nei confronti dell'ex moglie, mentre si sono rincorse voci di una possibile fine anche della relazione con l'attuale compagna. Quest'ultima non ha mai rilasciato interviste, non ha mai parlato del rapporto di coppia e questo ha contribuito a far crescere l'alone di mistero che li circonda, fatto di rumors continui. C'è chi sospetta che lei si completamente succube del cantante e accetti passivamente ogni sua volontà, anche riguardo al modo di vestire. Ci sarebbe quindi Kanye West dietro i look decisamente audaci di Bianca Censori, incapace di ribellarsi al volere del rapper. Ne ha dato un altro esempio su Instagram.

Il nude look di Bianca Censori

I nude look sono la firma di Bianca Censori, sono diventati una sorta di marchio di fabbrica: è cil suo stile nelle occasioni pubbliche, è così quando viene paparazzata per strada, sempre in compagnia di Kanye West. L'ultimo esempio, che ha fatto parlare il mondo intero, è l'outfit sfoggiato sul red carpet dei Grammy Awards, dove ha sfilato coperta unicamente di un velo trasparente, senza biancheria. Si è parlato per giorni di questa scelta estrema, che il rapper ha difeso, alimentando così le voci secondo cui sia lui l'artefice di tutto questo.

Lo ha confermato anche la sua ex fidanzata la quale, in un'intervista, ha commentato:

È sicuramente Kanye a vestirla così. Ha fatto la stessa cosa con me e Kim. Vuole che altri uomini desiderino la sua donna. È questo che gli piace. Gli piace che gli uomini sbavino per la sua donna. Vuole che tutti, quando entrano in una stanza, pensino che la sua donna sia la più desiderabile. Io odiavo farlo, mi ribellavo.

Instagram @biancacensori

E proprio Kim Kardashian, ex moglie di Kanye West, sembra che sia una fan dei nude look di Bianca Censori: sembra che la vorrebbe addirittura scritturare come modella per il suo brand Skims. Se qualche giorno fa è stata l'imprenditrice a "copiare" Bianca Censori, in uno scatto condiviso sui social, adesso il paragone è tornato a farsi avanti, ma è scaturito da quest'ultima.

Kim Kardashian

Bianca Censori, infatti, ha pubblicato una foto nelle Instagram Stories, che non è più disponibile. Il look è stravolto: sulla testa ha una lunga chioma di capelli neri con frangia, sicuramente una parrucca, che però la rende esteticamente molto simile a Kim Kardashia, complice anche l'effetto sfocato dell'immagine. Nella foto indossa décolleté con tacchi a spillo e un abitino a rete.