Kanye West difende il nude look di Bianca Censori ai Grammy Un velo trasparente sul corpo, senza biancheria intima: così Bianca Censori ha sfilato sul red carpet dei Grammy 2025. Con lei il compagno Kanye West in nero.

A cura di Giusy Dente

Kanye West e Bianca Censori

In fondo c'era da aspettarselo, perché dovunque vadano sanno come catturare l'attenzione: nel bene o nel male basta che se ne parli. E neppure ai Grammy Awards 2025 si sono smentiti Kanye West e Bianca Censori: di stare lontano dai riflettori, non se ne parla per loro! Difatti si sono aggiudicati a mani basse anche stavolta il titolo di coppia più audace del red carpet, rispettando ampiamente le previsioni. Il rapper era presente alla serata in quanto nominato in una delle categorie: Migliore canzone rap con Carnival con Ty Dolla $Ign feat. Rich the Kid e Playboi Carti. In realtà non è rimasto per tutta la cerimonia di premiazione. La coppia ha sfilato sul red carpet facendo il pieno di critiche e poi si è allontanata, qualcuno dice perché invitata ad uscire dalle forze dell'ordine.

Il nude look di Bianca Censori

Il nude look è la firma di Bianca Censori, che da quando è la compagna di Kanye West ha alzato sempre un po' di più l'asticella della provocazione, giocando col corpo e l'abbigliamento. Scelta di marketing ben ponderata o completa assuefazione alle volontà del rapper? I fan sono divisi tra queste due interpretazioni. Per qualcuno, la modella non sarebbe perfettamente consapevole delle proprie azioni, sarebbe anzi succube del compagno: sarebbe lui a muovere i fili, obbligandola in qualche modo a questo tipo di esposizione mediatica estrema. Per altri, i due sarebbero invece pienamente d'accordo nel portare avanti questa strategia di marketing condivisa, che consentirebbe a entrambi di tenere alta l'attenzione e portare avanti con più facilità i rispettivi progetti imprenditoriali, tra moda e musica.

Bianca Censori

Ai Grammy Awards chi si aspettava scintille è stato accontentato. I due hanno sfilato sul red carpet catalizzando tutte le attenzioni. Look total black per il rapper con occhiali da sole neri, pelliccia scura per la sua compagna, che ha poi sfilato il capospalla rivelando il look sottostante, qualcosa di decisamente audace, il look più estremo mai proposto fino a oggi. Solo un velo trasparente sul corpo, senza biancheria intima: così la neo 30enne (compiuti a gennaio) si è lasciata immortalare dai fotografi, lasciando davvero poco spazio all'immaginazione. Per qualcuno, i due sarebbero stati immediatamente scortati all'esterno dalla sicurezza; secondo un'altra versione, si sarebbero invece allontanati volontariamente, per nulla intenzionati a seguire l'evento. "Ha camminato sul red carpet, è salito in macchina di sua spontanea volontà e poi se n'è andato" ha detto una fonte vicina alla Recording Academy a TMZ. Simile la versione fornita da People. Per Entertainment Tonight, invece: "Il rapper, sua moglie e un entourage di circa cinque persone si sono presentati ai Grammy senza invito […] La coppia è stata poi scortata fuori dalla premiazione".

Kanye West e Bianca Censori

La reazione di Kanye West

Il nude look invisibile di Bianca Censori è stato fortemente criticato e giudicato eccessivo. Viceversa, Kanye West lo ha elogiato. Ha condiviso alcuni scatti durante la serata, poi rimossi, scrivendo: "Abito Couture Grammy personalizzato per la donna più bella di sempre. Il mio amore, la mia migliore amica, mia moglie". Una fonte vicina alla coppia, a The Sun ha raccontato: "Per Ye questa è arte". A proposito dell'uscita anticipata, invece, ha puntualizzato: "Non si siederebbe mai per i Grammy perché sono noiosi e monotoni", smentendo le voci dell'allontanamento forzato.