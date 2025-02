video suggerito

Bianca Censori sfila nuda sul red carpet dei Grammy insieme a Kanye West Nude look estremo per Bianca Censori, che ai Grammy 2025 ha sfilato nuda e senza biancheria intima. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Grande notte di gloria per Beyoncé: Queen B, finalmente, è riuscita a portare a casa l'unico Grammy che ancora mancava alla sua collezione, quello per il Miglior Album. Il suo Cowboy Carter ha trionfato, rendendola anche la prima donna nera a riuscire nell'impresa, nel 21esimo secolo. Statuette anche per Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Shakira. Tanti ospiti sono accorsi alla Crypto Arena di Los Angeles per godersi lo spettacolo dei Grammy 2025. Kanye West non partecipava ai Grammy dal 2015: era stato candidato per la migliore canzone rap. È giunto sul posto con la compagna Bianca Censori e si sono aggiudicati a mani basse il titolo di coppia più audace del red carpet.

Kanye West e Bianca Censori sul red carpet

Bianca Censori e Kanye West a ogni uscita pubblica alzano sempre un po' di più l'asticella della provocazione. Mentre il rapper è fedelissimo al suo total black, la compagna utilizza ogni occasione per far parlare di sé, catturando la scena con nude look che lasciano sempre meno spazio all'immaginazione. Sicuramente sanno come giocare con l'attenzione mediatica, che stanno cercando di sfruttare il più possibile.

Bianca Censori e Kanye West

Mentre in un primissimo momento si pensava che la modella non fosse pienamente cosciente e consapevole delle sue azioni, ma che fosse in qualche modo succube del marito, costretta a quelle stravaganze, ora appare molto più probabile che la coppia abbia messo in piedi una vera e propria strategia di marketing condivisa, per fare autopromozione e tenere il faro sempre acceso sui rispettivi progetti professionali, tra musica e moda.

Bianca Censori e Kanye West

Alcuni outfit succinti di Bianca Censori sono stati particolarmente chiacchierati: basti pensare a quando è stata fotografata vestita unicamente di nastro adesivo al compleanno di un amico. O quando ha rischiato la denuncia per atti osceni, per il nude look con seno in vista per le strade di Los Angeles. Sul red carpet dei Grammy 2025 non è stata da meno. Ha sfilato coperta unicamente di un sottilissimo velo trasparente, troppo micro per essere definito un mini dress, senza biancheria intima.

Bianca Censori e Kanye West

Il look potrebbe essere un tentativo di replicare la copertina dell'album Vultures di Kanye West, del 2024, in cui si vede Bianca Censori di spalle con un perizoma e un paio di stivali. La coppia ha assunto la stessa posa davanti ai fotografi, prima di essere accompagnata fuori. Secondo quanto riporta Page Six, infatti, i due sarebbero stati scortati dalla Polizia all'esterno del locale subito dopo il debutto sul red carpet. Diversa la versione di TMZ, che smentisce l'intervento della Polizia e l'espulsione: i due avrebbero spontaneamente abbandonato il red carpet subito dopo la sfilata e il bagno di folla davanti ai fotografi, raggiungendo la propria vettura per andare via.