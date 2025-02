video suggerito

Bianca Censori sempre più estrema: dal body sgambato all'outfit senza intimo, i look che hanno fatto scandalo Quello dei Grammy è l'ultimo di una lunga serie di look audaci sfoggiati da Bianca Censori, che alza sempre un po' di più l'asticella della provocazione.

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori ai Grammy 2025

Quello dei Grammy Awards 2025 è solo l'ultimo di una lunga serie di look audaci, sfoggiati da Bianca Censori. Negli ultimi mesi è stata un'escalation, un crescendo: ha sempre osato un po' di più, dividendo l'opinione pubblica per il modo di utilizzare la propria immagine, puntando su nude look sempre più estremi.

Lo stile di Bianca Censori

Fan e follower sono spaccati in due fazioni. Inizialmente, sulla scia delle preoccupazioni espresse dalla famiglia, si pensava che non fosse pienamente cosciente delle proprie azioni, ma che anzi, fosse Kanye West a decidere per lei, a imporle certi atteggiamenti, certi comportamenti, certe scelte di stile. In un secondo momento, fonti vicine alla coppia hanno invece parlato di una vera e propria strategia di marketing condivisa: la coppia starebbe giocando in questo modo per tenere alta l'attenzione mediatica, da sfruttare a proprio vantaggio per promuovere le rispettive imprese nel mondo della moda e della musica, dove sono entrambi molto attivi.

Bianca Censori Kanye West ai Grammy 2025

Eppure, quando accaduto sul red carpet dei Grammy, ha acceso nuovamente il dibattito, visto che la 30enne è apparsa secondo alcuni un po' spaesata, non a proprio agio e poco convinta. Leggendo il labiale, sembra che il rapper abbia incitato la compagna a dare spettacolo sul tappeto rosso, invitandola a denudarsi. Difficile dire quale sia la verità, soprattutto considerato quando lei si riluttante a rilasciare interviste: non si è mai espressa sul presunto mancato consenso, né in merito alla propria vita di coppia. Tutto ciò che si sa di lei, è ciò che si vede agli eventi, per strada, sui red carpet.

Bianca Censori e Kanye West

Bianca Censori alle sfilate col body

Il capo must del guardaroba di Bianca Censori è il body, diventato una sorta di firma. A febbraio 2024, lei e Kanye West si sono fatti vedere insieme alla Milano Fashion Week, partecipando in coppia allo show di Marni. Look coordinato total black per i due, con body di pelle per lei, un capo dalla maxi sgambatura, aperto sui fianchi.

Bianca Censori allo show di Marni

Non è la sola occasione in cui la modella ha puntato sul trend no pants, esasperato all'ennesima potenza. Questa estate, Bianca Censori e Kanye West erano infatti alla sfilata di Prototypes nell'ambito della Paris Fashion Week. La 30enne ha sconvolto tutti col suo nude look, all'insegna appunto del body semi trasparente, ma stavolta color carne. In quell'occasione, ha anche debuttato coi capelli rosa.

Bianca Censori allo show di Prototypes

Bianca Censori coperta di nastro adesivo

Sui social è molto raro trovare foto di Bianca Censori: di solito è Kanye West a condividerle, per poi eliminarle. Questa estate, però, sono circolati alcuni scatti realizzati a una festa, organizzata da una persona vicina alla coppia. I due erano al compleanno di Gadir Rajab, stylist che sembra si sia occupato spesso dei look di Bianca Censori: sul suo profilo, compare in diverse foto. Al party ha osato vestendosi di solo nastro adesivo.

Bianca Censori alla festa di Gadir Raja

Chi firma gli outfit trasgressivi di Bianca Censori

In realtà sembra che non sia Kanye West a decidere gli outfit di Bianca Censori. La mano creativa è quella di Gadir Rajab, stilista dia origini libanesi, francesi e indiane, nato a Melbourne e poi trasferito a New York per lavorare nel mondo della fotografia e della moda. Nel 2019 ha co-fondato il brand di abbigliamento Raga Malak con l'amica Raquelle Saba, ma ha lavorato anche come designer per Yeezy, il marchio di Kanye West, dove Bianca Censori ricopre invece il ruolo di Head of Architecture. I capi di Gadir Rajab sono stati indossati anche da Paris Hilton, Doja Cat, Lourdes Leon (la figlia di Madonna), Kylie Minogue.